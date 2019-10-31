Lüleburgaz’da trafik kazası: 1 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil içinde sıkışan bir kişi yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 06.50 sıralarında Kırklareli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu önü Çorlu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 59 PU 867 plakalı otomobiliyle Çorlu istikametine doğru seyir halinde olan Aziz C., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Aziz C.’nin devrilen otomobilin içinde sıkıştığını gören vatandaşlar durumu 112 ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Araç içerisinden çıkarılan sürücü Aziz C. ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KIRKLARELİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:07

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