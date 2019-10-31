Kırklareli'de yaklanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

-KIRKLARELİ´ nin Babaeski ilçesinde, jandarma denetimi sırasında durdurulan araçta terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan M.Ü.Y. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ü.Y., tutuklandı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski-Kırklareli Karayolu'nun Karamesutlu Köyü TEM gişeleri çıkışında, M.Ü.Y.'nün kullandığı aracı şüphe üzerine durdurdu. Sürücünün, GBT kontrolünde 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.Ü.Y. işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak, Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
KIRKLARELİ
31 Ekim 2019 Perşembe
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