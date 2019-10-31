Yaralı bulunan şah kartala tedavi

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KIRKLARELİ'de, kırsal alanda yaralı bulunan şah kartalIa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde tedavi uygulandı.

Kentteki kırsal alanda kanadından yaralı bulunan şah kartal, ihbar üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi. Veterinerlerce ilk müdahalesi yapılan şah kartal, bakım ve rehabilitasyon için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'ne bırakıldı. Şah kartalın, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.



KIRKLARELİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:07

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