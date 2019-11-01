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(Özel) Lüleburgaz’ın tek kadın pompacıları

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde akaryakıt istasyonunda çalışan kadın pompacılar Gülten Mercan ve Hanife Aksoy, yaptıkları işle erkeklere taş çıkartıyor. Kadınların her işi başarabileceğini dile getiren iki kadın, "Yeter ki istesinler" dedi.

(Özel) Lüleburgaz’ın tek kadın pompacıları

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde akaryakıt istasyonunda çalışan kadın pompacılar Gülten Mercan ve Hanife Aksoy, yaptıkları işle erkeklere taş çıkartıyor. Kadınların her işi başarabileceğini dile getiren iki kadın, “Yeter ki istesinler” dedi.
Lüleburgaz’da 35 yaşındaki Gülten Mercan ile 21 yaşındaki Hanife Aksoy, Edirne yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışıyor. Bir arkadaşlarının aracılığıyla pompacı olarak işe başlayan genç kadınlar, yaptıkları işle erkeklere taş çıkartıyor. Kadınların akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalıştığını gören sürücüler ise uygulamadan memnun olduklarını belirttiler.

“Kadınlar da yapabilir”
Pompacı kadınlardan Gülten Mercan, akaryakıt istasyonunda erkeklerin çalışabileceği algısını kırmak istediğini söyleyerek, “4 aydır bu işi yapıyorum. Hep erkek işi diye bakılır ama kadınların da bu işi yapabileceğini göstermek istedim” diye konuştu.
Mercan, bir gün iş ararken arkadaşı vasıtasıyla akaryakıt istasyonunun eleman aradığını duyduğunu söyledi. Mercan, “Arkadaşım aracılığıyla tesadüf eseri bu işe başladım. Tesadüfen geldiğim iş benim için bir tutku oldu. İlk başta içimde bir tereddüt oluşmuştu acaba yapabilir miyim diye. Ancak işin içine girdikten sonra yapamayacağım şey olmadığını gördüm” şeklinde konuştu.
Mercan, kadının istemesi halinde her işin üstesinden gelebileceğini vurgulayarak, “Bu işlere hep erkek işi diye bakılır ama kadınların da bu işi yapabileceğini göstermek istedim. ‘Kadının gücü’ deyip ben de yapabilirim diye düşündüm” diye konuştu. Mercan, insanların kendilerini gördüğünde şaşırdıklarını söyleyerek, “Sürücülerin ilgileri çok iyi. ‘İlk defa sizi görüyoruz’ diyorlar. İnsanlar artık böyle şeylere hasret. Sürücüler, ‘Kadınları keşke her yerde görsek’ diyorlar. Kadın her işi yapar” dedi.

“Hiç tereddüt etmedim”
Hanife Aksoy da yaklaşık 3 aydır akaryakıt istasyonunda çalıştığını söyledi. Aynı zamanda bir motosiklet tutkunu olan Aksoy, “Bu işe beni bir arkadaşım çağırdı. Öyle girdim. Hiç tereddüt etmedim. Bir an olsun acaba yapamaz mıyım diye düşünmedim. Çünkü kadın isterse her şeyi başarır” diye konuştu.
Akaryakıt istasyonuna yakıt doldurmaya gelen sürücülerin kendilerini gördüğünde çok şaşırdığını söyleyen Aksoy, “Sevdiğim bir iş. Severek yapıyorum. Sürücülerin tepkileri çok iyi. Çok şaşırıyorlar, ‘Helal olsun’ diyorlar” ifadelerini kullandı.
Günde ortalama 130 taşıta akaryakıt doldurduğunu söyleyen Aksoy, “Bu işi yaparken hiç zorlanmadım. Kadınlar her işi yapabilir. Ben erkek işi ya da kadın işi diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Öyle bir düşünceye katılmıyorum. Kadınlar her işi yapabilir. Yeter ki istesinler” dedi.

KIRKLARELİ

01 Kasım 2019 Cuma

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