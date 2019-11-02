Hem üç kişiye can, hem ilk oldu Kırklareli’nin ilk organ nakli

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde beyin kanaması sonucu kaldırıldığı Kırklareli Devlet Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşen 58 yaşındaki Naim Birden’in organları ailesi tarafından bağışlandı. Hemen organ nakli ameliyatına alınan Birden’in iki böbrek ve bir karaciğeri alınarak, nakil bekleyen hastalara iletildi. Birden 3 kişiye can olurken, talihsiz adamın nakli Kırklareli’nin ilk organ nakli ameliyatı oldu.

Lüleburgaz’da yaşayan Naim Bilden, beyin kanaması teşhisiyle Kırklareli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Bilden’in dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine talihsiz adamın yakınları Birden’in organlarını bağışlama kararı aldı.



Zamana karşı yarış

Birden’in organlarının bağışlanması kararının ardından Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle irtibata geçti. Bunun üzerine İstanbul Aydın Üniversitesi Medical Park Florya Hasanesi’nden Dr. Ümit Özçelik, ile İstanbul İstinye Üniversitesi Organ Nakli Koordinatörü Barış Akbuz Kırklareli’ne geldi. İki doktorun yaklaşık 3.5 saat süren çabaları sonucunda Birden’in iki böbrek ve karaciğeri başarılı bir şekilde alındı. Operasyonla alınan organlar 3 kişiye can oldu.



Kırklareli’de ilk oldu

Öte yandan Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri Birden’in başarıyla gerçekleşen organ naklinin Kırklareli tarihine geçtiğini söyledi. Birden’in ameliyatı Kırklareli’nin ilk organ nakli olarak kayıtlara geçti.

KIRKLARELİ 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:10

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