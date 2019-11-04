Vahşi hayvanlar parçalayacaktı, ziyaretçiler buldu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nin Longoz Ormanlarında vahşi hayvanlarca yaralanmış halde bulunan karaca bulundu.

İğneada Longoz Ormanları Milli Parkında ziyaretçileri tarafından muhtemelen vahşi hayvanlarca yaralanmış halde bir karaca (Capreolus capreolus) bulundu. Durumun Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede bir grup ekip gönderildi. Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından Karaca tedavisi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesine gönderildi.

KIRKLARELİ 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:10

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.