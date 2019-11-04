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Lüleburgaz’da motosiklet kazası: 1 ölü Motosiklet alev aldı, sürücü hastanede öldü

İHA

Kırklareli'nde, bir motosikletin otomobile arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Lüleburgaz’da motosiklet kazası: 1 ölü Motosiklet alev aldı, sürücü hastanede öldü

Kırklareli'nde, bir motosikletin otomobile arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, dün öğle saatlerinde Lüleburgaz ilçesi ile Ahmetbey beldesi arasındaki otoyolda meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul yönünde Edirne istikametine doğru seyir halinde olan Recep Koycu, Lüleburgaz otoyol gişelerine yaklaştığı sırada önünde yavaşlayan otomobili fark edemedi. Görgü tanıklarının da iddiasına göre aşırı hızlı giden Koycu, duramayarak önündeki otomobile şiddetli bir şekilde arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Koycu ağır yaralanırken olay yerine itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yanan motosiklet itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Koycu sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koycu’nun yarın memleketi Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi Savaş Köyü’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRKLARELİ

04 Kasım 2019 Pazartesi

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