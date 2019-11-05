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Çocuklar için atölye etkinlikleri başlıyor

İHA

Kurulduğu günden itibaren Trakya'nın gözde alışveriş merkezlerinden olan, Lüleburgaz'ın alışveriş ve yaşam merkezi 39 Burda AVM, minik ziyaretçilerini her hafta sonu Kids Club Atölye etkinlikleriyle karşılıyor.

Çocuklar için atölye etkinlikleri başlıyor

Kurulduğu günden itibaren Trakya’nın gözde alışveriş merkezlerinden olan, Lüleburgaz’ın alışveriş ve yaşam merkezi 39 Burda AVM, minik ziyaretçilerini her hafta sonu Kids Club Atölye etkinlikleriyle karşılıyor.
39 Burda AVM, zemin katında bulunan etkinlik alanında her hafta sonu 13.0017.00 saatlerinde gerçekleştireceği etkinliklerle minik ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinlikler kapsamında, 9 Kasım’da kesme ve kolaj tekniği balık şeklinde çubuk kukla yapımı ve kesme ve baskı tekniği kelebek yapımı, 16 Kasım’da kesme boyama ve kolaj tekniği Atatürk saati veya Atatürk rozeti yapımı, Atatürk kalıbı ile boyama yapımı, 23 Kasım’da kesme ve kolaj tekniği Öğretmenler Günü için çiçek yapımı, 30 Kasım’da baskı tekniği balon baskı ile tırtıl yapımı ve şablon baskı sevimli hayvanlar yapımı atölyeleri, çocuklara eğlenceli dolu dünyanın kapılarını açacak.
39 Burda AVM tarafından yapılan açıklamayla; alışveriş merkezinin minik ziyaretçileri Kasım ayı boyunca her hafta sonu devam edecek ücretsiz Kids Club Atölye etkinliklerine davet edildi.

KIRKLARELİ

05 Kasım 2019 Salı

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