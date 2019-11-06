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Dereköy Gümrük Kapısı için çalışmalar başlıyor

İHA

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (KTSO) yapılan açıklamada, Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. tarafından ihaleye çıkartılan Dereköy Gümrük Kapısı Tamirat ve Tadilat Yapım İşi İhalesi 21 Kasım 2019 Perşembe günü saat 11.00'de yapılacağı belirtildi.

Dereköy Gümrük Kapısı için çalışmalar başlıyor

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (KTSO) yapılan açıklamada, Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. tarafından ihaleye çıkartılan Dereköy Gümrük Kapısı Tamirat ve Tadilat Yapım İşi İhalesi 21 Kasım 2019 Perşembe günü saat 11.00’de yapılacağı belirtildi.
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (KTSO) yapılan açıklamada, Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. tarafından ihaleye çıkartılan Dereköy Gümrük Kapısı Tamirat ve Tadilat Yapım İşi İhalesi 21 Kasım 2019 Perşembe günü saat 11.00’de yapılacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:
“Modernizasyon çalışmaları için maddi kaynağın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sağlanacağını Dereköy Gümrük Kapısı Tamirat ve Tadilat Yapım İşi, Teklif Birim Fiyat Esasına Göre Anahtar Teslim Götürü Bedel üzerinden 21 Kasım 2019 Perşembe günü saat 11.00’de Açık İhale usulü yapılacak. Yer tesliminden itibaren 120 takvim günü içerisinde iş tamamlanarak teslim edilecek. Bu ihalede benzer iş olarak; istekli tarafından son 7 yılda alınmış 2018 yılı değerlendirmesine göre 1 milyon 500 bin TL (Birmilyonbeşyüzbintürklirası) tutarında Üst Yapı İş Bitirme Belgesi’nin sunulması gerekiyor.
İhale dokümanı; Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’nda görülebilir ve satın alınabilir. İhale dokümanı satış bedeli bin TL (KDV dahil). İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhaleye katılacak firmaların 01 Kasım 2019 ve öncesi Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası veya Ticaret Borsası’na kayıtlı olması gerekmektedir.”

KIRKLARELİ

06 Kasım 2019 Çarşamba

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