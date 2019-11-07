39 Burda’da hediye dükkanı avantajları devam ediyor

Kırklareli Lüleburgaz’da vatandaşları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, harcadıkça kazandıran, her TL’nin puana dönüştüğü kampanyası ile Kasım ayında da ziyaretçilerine keyifli alışveriş deneyimi yaşatmaya devam ediyor.

Eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Trakya’nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan 39 Burda AVM, 115 Kasım tarihlerinde alışverişleri artı puan ile ödüllendirirken, 2930 Kasım 1 Aralık tarihlerinde ise 39 Burda Kart ile yapılan alışverişlerde ise yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor. 39 Burda Kart uygulaması ile hayata geçirilen Hediye Dükkânı avantajları devam ediyor. 39 Burda AVM ziyaretçileri yaptıkları alışverişleri puana çevirerek hediyelerini almaya başladı. Bilgisayardan cep telefonuna, küçük ev aletlerinden ev tekstiline, oyuncaktan kırtasiye malzemelerine kadar yüzlerce çeşit hediyenin bulunduğu 'Hediye Dükkânı kampanyası' ile 39 Burda AVM ziyaretçileri Kasım ayında da alışverişin keyfini çıkartacak.

KIRKLARELİ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:15

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