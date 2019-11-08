Lüleburgaz’ın kurtuluşunun 97’nci yılı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda 97 yıl öncesinin kıyafetleri ve gazeteleriyle meydana çıkan küçük çocuklar, Lüleburgaz’ın düşman işgalinden kurtuluşunu müjdeledi. Büyük bir heyecanla seyreden kutlamalar Kongre Meydanı’ndaki çeşitli gösterilerle sona erdi.

Lüleburgaz’ın düşman işgalinden kurtulduğu 8 Kasım’ın 97’nci yıl dönümü kutlamaları büyük bir coşkuya sahne oldu. Yeni Tören Alanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalara 7’den 70’e binlerce Lüleburgazlı akın etti. Ellerinde Türk Bayraklarıyla alana gelen Lüleburgazlılar kutlamaları coşkuyla izledi.



Sembolik “Kurtuluş” gazetesi dağıttılar

Şiirlerin okunmasının ardından ise alana 1920’li yıllara ait kıyafetleri giyip ellerinde o dönemin gazetesini taşıyan çocuklar çıktı. Çocuklar “Yazıyor, yazıyor. Lüleburgaz’ın düşman işgalinden kurtuluşu yazıyor” şeklinde bağırarak eskitilmiş “Kurtuluş” gazetelerini vatandaşlara dağıttı. Çocuklar vatandaşlardan büyük ilgi gördü.



Lüleburgazlı Çaycı Hüseyin çay dağıttı

Çocukların alanı terk etmesinin ardından ise büyük kortej yürüyüşü başladı. Lüleburgaz’da faaliyet gösteren okullar, kamu kurumları, STK’lar, dernekler ve odalar sırayla tören yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kortej yürüyüşünde Lüleburgaz Lokantacılar Odası protokole yemek dağıtırken, Lüleburgaz Kahveciler Odası da çay ikramında bulundu. Çayları Çocuklar Duymasın dizisindeki çayı Hüseyin’e benzerliğiyle tanınan Lüleburgazlı çaycı Hüseyin ikram etti. Öte yandan Lüleburgaz Kadın Trompet ekibi de hem farkındalık yaptı hem kutlamalarda büyük coşku ortaya çıkardı. LÖSEV haftası kapsamında yüzlerine maske takan kadınlar büyük ilgi gördü.

KIRKLARELİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:16

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