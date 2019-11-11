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Lüleburgaz’da 25 bin fidan toprakla buluştu Lüleburgaz geleceğe nefes oldu

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde büyük ilgi oldu. İlçe genelinde aynı anda 25 bin fidan toprakla buluşurken, resmi törenin yapıldığı Tatarköy Uygulama Noktası'nda 7 bin 590 adet fidan toprakla buluştu.

Lüleburgaz’da 25 bin fidan toprakla buluştu Lüleburgaz geleceğe nefes oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Geleceğe Nefes Ol” kampanyasına Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde büyük ilgi oldu. İlçe genelinde aynı anda 25 bin fidan toprakla buluşurken, resmi törenin yapıldığı Tatarköy Uygulama Noktası’nda 7 bin 590 adet fidan toprakla buluştu.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Geleceğe Nefes Ol” kampanyası kapsamında düzenlediği fidan dikme kampanyasına Lüleburgazlılar büyük ilgi gösterdi. Tatarköy Uygulama Noktası’nda Türkiye’deki 2023 farklı nokta ile eş zamanlı olarak saat 11.11’de başlayan fidan dikme törenine Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Garnizon Komutanı Çetin Sucu ve Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan’la birlikte çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.
Binlerce fidan toprakla buluştu
Saatlerin 11.11’i gösterdiği anda ise alanda bulunan bütün katılımcılar kendilerine gösterilen yerlere fidanlarını dikti. Genci, yaşlısı yüzlerce kişinin buluştuğu etkinlikte 7 bin 590 adet fidan toprakla buluştu.
Garnizon komutanı da fidan dikti
Öte yandan çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte Lüleburgaz Garnizon Komutanı Çetin Sucu da fidan dikenler arasında yer aldı. Sucu, kendine gösterilen yere giderek fidanını toprakla buluşturdu.
“Onların emanetine bakıyoruz”
Tören kapsamında konuşma yapan Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Türkiye genelinde hedefin 11 milyon olduğunu ancak bağışlanan fidanın 13 milyona ulaştığını söyledi. Kaya, bu durumun Türk toplumunun doğa sevgisinin yüksek olması nedeniyle ortaya çıktığını söyleyerek, “Biz torunlarımıza bir dünya teslim etmeyeceğiz. Biz onlardan bir dünya teslim aldık. Onların emanetlerine bakıyoruz. Dolayısıyla onlardan aldığımız emaneti en iyi şekilde teslim etmek hepimizin ödevidir. Bu kapsamda en önemli etkinlik ağaç dikmek olsa gerek” diye konuştu. Kaya sadece fidan dikmenin değil, ormanların korunmasının da önemli olduğunu belirterek, “Bugün dikeceğimiz ağaç bizden bin yıl sonra da yaşayıp dünyaya nefes olacak. Ormanı sadece dikmek yetmiyor. Onları korumak gerekiyor. 300 yılda büyüyecek orman 12 saatlik orman yangınıyla yok olabiliyor. İlçemiz genelinde 25 bin fidan toprakla buluşacak. Bu alanda da yaklaşık 8 bin fidanı toprakla buluşturacağız” diye konuştu.

KIRKLARELİ

11 Kasım 2019 Pazartesi

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