Babaeski’de lise inşaatı tamamlanmak üzere

Kırklareli Valiliği tarafından Babaeski’ye bağlı Hamidiye Mahallesi’nde yapımına başlanılan 16 derslikli lise inşaatında sona gelindi.

Kırklareli Valiliği tarafından 2015 yılında yatırım programına alınan ancak yapımına bu yıl başlanılabilen Babaeski’nin Hamidiye Mahallesi’ndeki 16 derslikli lisenin yapımı son hızıyla devam ediyor. Lise binası 6 milyon 213 bin 880 TL maliyetle 4 katlı inşa edilecek. 4 bin 803 metre kare alan üzerine yapılan lisede 480 öğrenci eğitim öğretim görecek. Babaeski’de yapılan lisenin inşaatı en kısa sürede tamamlanarak eğitim öğretime başlayacak.

KIRKLARELİ 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:21

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