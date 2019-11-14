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Kırklareli Açık Cezaevinde aromatik-tıbbi bitki yetiştirilecek

İHA

Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Örtüaltı Yetiştiriciliği Örnek Uygulama ve Eğitim Merkezi Oluşturulması" isimli projenin kapanış toplantısı Kırklareli'de yapıldı.

Kırklareli Açık Cezaevinde aromatik-tıbbi bitki yetiştirilecek

Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Örtüaltı Yetiştiriciliği Örnek Uygulama ve Eğitim Merkezi Oluşturulması” isimli projenin kapanış toplantısı Kırklareli’de yapıldı.
Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu’nda yapılan açılışa Cumhuriyet Savcısı Necati Yiğit Midilli, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü V. Funda Eylem Özel, Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürü Mustafa Tatlıca, Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Bekar ve davetliler katıldı. Toplantının başında bir konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin dezavantajlı gruplara dönük projeler konusunda ayrıca hassas olduklarını vurguladı.
Şahin açıklamasında, “2010 yılından bu yana hizmet veren kurumumuz dezavantajlı kesimlerin sorunlarının çözümüne dönük projelere destek vermiştir. 2011 ve 2014 yıllarında Edirne Açık Cezaevi Müdürlüğü ile birlikte iki proje gerçekleştirmiştik. Projelerin hayata geçmesi ile birlikte o dönemde cezaevi bünyesine bir et işleme tesisi ile bir fırın kazandırdık. Yapılan bu yatırımlar ile birlikte şunu daha iyi anladım açık cezaevlerinin sadece hüküm giymiş insanların cezalarını çektikleri yerler değil aynı zamanda üretime katıldıkları ve sosyalleştikleri yerler olduğunu gördüm. Buraya işsiz giren insanların bir meslek sahibi olarak buradan ayrılmaları en büyük kazancımız olmaktadır. Burada gerçekleşen proje ile Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu bünyesine 6 adet tünel sera kazandırdık. Proje ile Kurumda bulunan hükümlülere ve bölge çiftçisine örtü altı yetiştiriciliği ve aromatiktıbbi bitkiler konusunda eğitim olanağı sağladık. Proje kapsamında 200 hükümlüye ve 25 çiftçiye aromatiktıbbi bitkiler konusunda eğitim verdik. Böylesine güzel amaçlar taşıyan bu anlamlı projeyi hazırlayan Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü’ne ve iştirakçi olarak yer alan Kırklareli Halk Eğitim Merkezi’ne ve Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne teşekkür ediyor, projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Kapanış töreninin ardından protokol proje kapsamında yapılan seraları gezdi ve burada yapılan aromatiktıbbi bitki üretimi konusunda cezaevi yetkililerinden bilgi aldı.
Toplam bütçesi 161 bin 290 TL olan projenin 121 bin TL’si Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecek. Bir yıllık uygulama süresi olan proje kapsamında 6 adet 8x42 metre tünel sera yaptırılacak, Kurumda bulunan hükümlülere ve bölge çiftçisine örtü altı yetiştiriciliği ve aromatiktıbbi bitkiler konusunda eğitim verilecek.

KIRKLARELİ

14 Kasım 2019 Perşembe

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