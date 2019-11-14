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Çok konuşulan hediyeler 39 Burda AVM’de

İHA

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, yeni kampanyası Skoda Karoq ile ziyaretçilerinin ayaklarını yerden keserken, Casper Excalipur oyun bilgisayarı ile eğlenceye doyuruyor.

Çok konuşulan hediyeler 39 Burda AVM’de

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, yeni kampanyası Skoda Karoq ile ziyaretçilerinin ayaklarını yerden keserken, Casper Excalipur oyun bilgisayarı ile eğlenceye doyuruyor.
Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Lüleburgaz’ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 39 Burda AVM, 15 Kasım 15 Mart Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında aynı gün içinde toplamda 100 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapan ziyaretçilerine, 1 Skoda Karoq veya 2 Casper Excalipur oyun bilgisayarı kazanma şansını sunuyor.
Aynı gün içinde toplamda her 100 TL’lik alışverişe 1 çekiliş hakkı kazanacakları kampanyaya katılım sağlayacak 39 Burda AVM ziyaretçilerinin, alışveriş fişleri ya da faturaları ile danışma noktasına gelerek kayıt yaptırmaları gerekiyor.
Alışverişin heyecanını yaşatacak kampanyası ile 39 Burda AVM, tüm ziyaretçilerini hayallerini gerçekleştirme fırsatını yakalamaya ve eğlenceye davet ediyor.
Detaylı bilgiye 39 Burda AVM danışma noktasından ya da www.39burda.com internet sitesinden ulaşılabiliyor.

KIRKLARELİ

14 Kasım 2019 Perşembe

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