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Lüleburgaz Kıbrıs Gazilerine madalyaları verildi

İHA

Lüleburgaz Kaymakamlığı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 36. yılı olması nedeniyle Lüleburgaz'da bulunan Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya töreni düzenlendi.

Lüleburgaz Kaymakamlığı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36. yılı olması nedeniyle Lüleburgaz’da bulunan Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya töreni düzenlendi.
Prof. Dr. Necdet Tekin Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalya töreni programına Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Garnizon Komutanı Piyade Albay Çetin Sucu, Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Sami Saçkan, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, İlçe Sağlık Müdürü Önder Porsuk, diğer daire amirleri, CHP İlçe Başkanı Aziz Üstünalp, MHP İlçe Başkanı İlkay Karataş, Kıbrıs Gazileri ve aileleri katıldı.
Program Lüleburgaz Lisesi Türkçe Öğretmeni Mürvet Cenik’in sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kıbrıs konulu video gösterimi gerçekleştirildi.
Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Garnizon Komutanı Albay Çetin Sucu ve protokol üyelerinin Kıbrıs Gazilerine madalyalarını takdim etmesinin ardından program sona erdi.
Programda konuşma yapan Kaymakam Mustafa Kaya Kıbrıs Gazilerini şükran ve minnetle anarken Garnizon Komutanı Piyade Albay Çetin Sucu da Kıbrıs Barış Harekatının önemi, tarihi ve özellikleriyle ilgili bilgiler verdi.
Törenin ardından Kıbrıs gazilerine ikramda bulunuldu.

KIRKLARELİ

15 Kasım 2019 Cuma

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