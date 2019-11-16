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Tek katlı evde yangın

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tek katlı bir evde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Tek katlı evde yangın

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde tek katlı bir evde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Büyükkarıştıran beldesi Küçükkarıştıran Mahallesi’nde Mehmet Soydan’a ait tek katlı kerpiç evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın hızla büyürken yangını gören vatandaşlar durumu Lüleburgaz İtfaiyesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeninin elektrik kontağı kaynaklı olduğu üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRKLARELİ

16 Kasım 2019 Cumartesi

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