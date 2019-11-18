Feyza Üstüntaş, Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılacak

Lüleburgaz Şamiloğlu Spor Kulübü sporcusu Feyza Üstüntaş, Ümit Gençler 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası’nda kategorisinde 3. olarak Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılmaya hak kazandı.
Türkiye Karate Federasyonu tarafından 1417 Kasım 2019 tarihlerinde Diyarbakır’da Ümit Gençler 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada Lüleburgaz’ı temsilen Şamiloğlu Karate Spor Kulübü katıldı.
Şamiloğlu Spor Kulübü sporcusu Feyza Üstüntaş 61 kilo kategorisinde 3. olarak bir ay sonra düzenlenecek Avrupa Şampiyonası seçmesine katılmaya hak kazandı.
KIRKLARELİ
18 Kasım 2019 Pazartesi
- İMSAK 06:26
- GÜNEŞ 07:56
- ÖĞLE 13:01
- İKİNDİ 15:33
- AKŞAM 17:56
- YATSI 19:20