(Özel) Köyün suları kesildi, vatandaş taşımalı suya döndü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Seyitler köyü sakinleri, muhtarın su pompasının elektrik faturası için topladığı paraları ödemediği iddiasıyla 20 gündür susuzluk çektiklerini söyledi. Çeşmelerinden su akmayan köylüler çareyi, kuyu suyuna bağlı çeşmede buldu. Köylüler, her gün ellerinde bidon bidon su taşıyarak hayatlarını devam ettiriyor. Köy muhtarı Bekir Gelen ise iddiaları reddederek, köylülerden fatura paralarını tahsil edemediğini söyledi. Gelen, "Faturayı bugün itibariyle kendim ödedim. 8 bin TL'lik ödeme yaptım. Sular bugün açılacak" dedi.

Lüleburgaz’a yaklaşık 20 kilometre mesafedeki 40 haneli Seyitler köyünde, vatandaşlar, su pompasının elektrik faturasının TREDAŞ’a ödenmemesi nedeniyle taşımalı suyla yaşamaya başladı. Pompanın elektriği kesildiği için her gün yüzlerce metre yürüyerek su kuyusundan su çeken köylüler, köy muhtarı Bekir Gelen’e tepki gösterdi.



Her gün traktörle su taşıyor

Yaklaşık 130 kişinin yaşadığı köydeki vatandaşlardan Mehmet Karasu (68), evlerinde yaşanan su krizini en aza indirgemek için ilginç bir yöntem buldu. Karasu, her gün çeşmeye traktörün arkasına koyduğu yaklaşık 50 litre kapasiteli bidon ve güğümlerle geldiğini söyledi. Karasu, “20 gündür su yok. Traktörle her gün böyle gidip geliyorum” diye konuştu. Köylüler, “Muhtarın bizden aldığı elektrik faturalarını ödemesi gerekiyordu ancak bunu yapmadı. Onun bu davranışının bedelini biz çekiyoruz. Zaten kendisi köyde bile oturmuyor. Muhtarın köye uğradığı bile yok” diye tepki gösterdi. Mehmet Karasu ise şöyle konuştu:

“20 gündür su yok. Traktörle her gün böyle gidip geliyorum. Bu çeşmeyi babamlar yapmıştı. Kaynak suyu kullanıyoruz. Muhtar parayı ödemiyor. Paralar ödendi ama faturaları hiç ödemediler. Pompanın elektrik faturasını normalde biz ödüyoruz. Ortalama 150170 TL elektrik parası veriyoruz. Muhtar bunları toplayıp gidiyor. Biz parayı ödüyoruz. Ama muhtar elektrik dağıtım şirketine ödemiyor. Şirkete 15 bin TL borcu varmış. Bu sularla eski usul yaşıyoruz. Bu sularla banyo yapıyoruz.”



“Çile çekiyoruz”

Köy sakinlerinden Bedri Arıcı da yaklaşık 25 gündür suların kesik olduğunu öne sürerek, “Pompanın elektriğini faturalar ödenmediği için kesmişler. Biz köy halkı olarak su faturalarını ödüyoruz. Faturaların parasını muhtara veriyoruz. O topluyor paraları. Sanırım ödemedi. Elektrik kesildiğine göre muhtar paraları ödemedi. Her gün su taşıyoruz. Çile çekiyoruz” dedi.

Evindeki çeşmenin çalışmadığını da gösteren Arıcı, “Biz başkalarının yaptığı hataların bedelini ödüyoruz. Lüleburgaz’a sadece 20 kilometre mesafede bir köyde yaşıyoruz ve durumumuz ortada. Çeşmeler kurudu. Evimizde doğru düzgün yıkanamıyoruz bile” diye konuştu.



“Böyle susuzluk görmedim”

Köye çocuklarını ziyarete gelen 78 yaşındaki Meryem Terlemez de yaşanan duruma tepki gösterdi. Terlemez, hayatı boyunca böyle bir susuzluk çekmediğini söyleyerek, “Bunca yıldır böyle susuzluk görmedim. Ben İstanbul’dan çocuklarımın yanına geldim. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Suları taşımak çok zor geliyor. Yoruldum kaç gündür. Oğlum İstanbul’a torunlarına bakmaya gitti” diye konuştu.



Muhtar: “Faturaları bugün ödedim”

Öte yandan, konuyla ilgili telefonla ulaşılan köy muhtarı Bekir Gelen, su faturalarını bugün itibariyle ödediğini söyleyerek, “Faturaları bugün ödedim. Elektrik faturalarını alıp ödemediğim iddiası doğru değildir. Su pompasının faturasını toplamakta sıkıntı çekiyoruz. Köylünün 3’te 1’i faturaları ödüyor” dedi.

Gelen, şöyle devam etti: “Yaklaşık 8 bin TL civarında ödemeyi yaptım. Köyün suları bugün açılacak.”

