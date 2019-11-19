Kırklareli’de 13 define avcısı suçüstü yakalandı

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Kırklareli’de farklı alanlarda kazı yapan 13 kişi suçüstü yakalandı.

Kırklareli’de jandarma ekiplerince yapılan çeşitli devriye faaliyeti ve araştırmalarda Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi, Aksicim köyü ve Hamidiye köyünde izinsiz kazı yapan 3 gruba rastlandı. İzinsiz kazıya yönelik yapılan araştırmalarda olaya ilişkin toplamda 13 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların izinsiz kazı yaptıkları dedektör, kazı lambası, demir çubuk gibi çok sayıda malzeme de ele geçirildi. Olaya ilişkin şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, olayda kullanılan malzemelere el konuldu.

KIRKLARELİ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:27

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