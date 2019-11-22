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'Elif’in Düşleri' 39 Burda AVM’de

İHA

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, 222324 Kasım tarihlerinde minik ziyaretçilerini bir televizyon kanalının ekranlarında severek izledikleri 'Elif'in Düşleri' etkinliğinde buluşturuyor.

'Elif’in Düşleri' 39 Burda AVM’de

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, 222324 Kasım tarihlerinde minik ziyaretçilerini bir televizyon kanalının ekranlarında severek izledikleri ‘Elif'in Düşleri’ etkinliğinde buluşturuyor.
Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Lüleburgaz’ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 39 Burda AVM, 22 23 24 Kasım tarihlerinde minik ziyaretçilerini TRT Çocuk ekranlarında severek izledikleri ‘Elif'in Düşleri’ ile meyve ve sebzeleri keşfederek faydalarını öğrenmeye davet ediyor.
Meyve ve sebzeleri çok seven, her gün manav dedesini ziyaret eden ve düşlerinde sebze ve meyvelerle konuşabilen Elif, onlarla eğlenceli oyunlar oynuyor ve faydalarını öğreniyor.
39 Burda AVM’de 22 23 24 Kasım tarihlerinde ücretsiz olarak düzenlenecek, şarkıların söylenip oyunların oynanacağı ‘Elif'in Düşleri’ etkinliği 14.00, 16.00 ve 18.00 seanslarında minik ziyaretçileri ile bulaşacak.
Detaylı bilgiye 39 Burda AVM danışma noktasından ya da www.39burda.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

KIRKLARELİ

22 Kasım 2019 Cuma

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