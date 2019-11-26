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Çocukların en sevdiği kahramanlar 39 Burda AVM’de

İHA

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, 2930 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde minik ziyaretçilerini en sevdikleri çizgi film kahramanları ile buluşturuyor.

Çocukların en sevdiği kahramanlar 39 Burda AVM’de

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, 2930 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde minik ziyaretçilerini en sevdikleri çizgi film kahramanları ile buluşturuyor.
Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Lüleburgaz’ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 39 Burda AVM, çocukları ekranlarda severek izledikleri Maşa ile Koca Ayı, PJ Masks, Candy Crush, İce Age, Odd Bods karakterleri ile eğlence dolu anlara davet ediyor.
29 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde, 13.00 19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek, şarkıların söylenip oyunların oynanacağı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını çıkarırken, yapılacak çekilişlerle sürpriz hediyeler kazanma şansını da yakalayacak.
Lüleburgazlılara her zaman özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, çocuklara unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor.
Detaylı bilgiye 39 Burda AVM danışma noktasından ya da www.39burda.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

KIRKLARELİ

26 Kasım 2019 Salı

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