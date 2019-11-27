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Gayrimenkul işletmecisinin Sağlık Müdürlüğü denetçilerine isyanı İçinde sigara külü ve izmarit ...

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gayrimenkul ofisi işleten Oktay Doyranlı'ya (38), iş yerinde kül tablası ve içinde izmarit olduğu gerekçesiyle sigara yasağı kapsamında tutanak tutuldu. Yaşanan duruma tepki gösteren Doyranlı, "Dükkanımda içmediğim halde küllük ve içinde izmarit olduğu gerekçesiyle hakkımda tutanak tuttular" dedi. Hakkında 2 bin 104 TL idari para cezası kesilen Doyranlı, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

Gayrimenkul işletmecisinin Sağlık Müdürlüğü denetçilerine isyanı İçinde sigara külü ve izmarit bulunan kül tablasına 2 bin 104 TL ceza

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde gayrimenkul ofisi işleten Oktay Doyranlı’ya (38), iş yerinde kül tablası ve içinde izmarit olduğu gerekçesiyle sigara yasağı kapsamında tutanak tutuldu. Yaşanan duruma tepki gösteren Doyranlı, “Dükkanımda içmediğim halde küllük ve içinde izmarit olduğu gerekçesiyle hakkımda tutanak tuttular” dedi. Hakkında 2 bin 104 TL idari para cezası kesilen Doyranlı, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.
Lüleburgaz’da meydana gelen ilginç olay 31 Ekim tarihinde meydana geldi. İddiaya göre o sırada dükkanında olmayan Oktay Doyranlı’nın ofisine Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sigara denetçisi sağlık memurları geldi. İşletme içinde masada içinde izmarit olan kül tablasını gören sağlık memurları Doyranlı’ya 4207 sayılı kanun kapsamında tutanak tuttu. Bunun üzerine işletmesine gelen Doyranlı sigara içmediğini, dışarıda duran kül tablasını içeri aldığını söylese de sağlık memurlarını inandıramadı. Doyranlı yaşanan duruma tepki göstererek hakkını sonuna kadar arayacağını söyledi.

“Kül tablası bulundurmak suç mu?”
Yaşadığı olayla ilgili konuşan Doyranlı, kül tablasının içinde sigara külü, izmarit ve kül tablası bulundurduğu için hakkında işlem yapıldığını söyleyerek, “Kül tablamın içinde sigara külü ve izmarit olduğu için tutanak tuttular. Onların dediğine göre kül tablası bulundurmak suçmuş. Kül tablasının içinde izmarit olması sonucunda sigara içen insan gibi sayılıyormuşum” dedi. İşletmesinin bulunduğu Mercan Pasajı’nın üstünün kapalı olduğunu ancak birçok insanın ara bölgede sigara içtiğini söyleyen Doyranlı, kendisine çifte standart uygulandığını söyledi. Doyranlı, “Ben etrafıma bakıyorum. Her yerde içiliyor. Kimsenin denetlediği de yok. Kahvehanelerde, barlarda kapalı alanlarda sigara içiyorlar. Bunu kimse görmüyor mu? Çifte standart var. Ben bunu böyle görüyorum. Her yerde içilirken benim dükkanımda kül tablası ve içinde izmarit olduğu için hakkımda tutanak tutuyorlar. Bana göre suç unsuru olarak gözükmüyor” diye konuştu.

“Sigara içmiyordum”
Doyranlı, Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde yapılacak değerlendirme sonrasında kendisine 2 bin 104 TL para cezası kesildiğini söyleyerek “Sigarayı içeride içmediğim halde bana ceza kesiyorlar. Bu durumu yanlış buluyorum. Beni içerken yakalasınlar o zaman bir şey demem. Benim devletin yasalarına karşı boynum kıldan incedir. Burada tek bir kişiyi denetlemeye çalışacaklarına bir sürü halka açık yerde sigara içiyorlar” ifadelerini kullandı. Öte yandan Doyranlı konuyla ilgili olarak Lüleburgaz Asliye Ceza Mahkemesi’ne itiraz başvurusunda bulunacağını söyledi.

KIRKLARELİ

27 Kasım 2019 Çarşamba

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