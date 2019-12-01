Longoz ormanları sonbaharda görsel şölen sunuyor

Kırklareli sınırları içerisinde yer alan Avrupa’nın sayılı güzellikteki ormanlarından longoz ormanları, sonbaharda ziyaretçilerine adeta görsel şölen yaşatıyor.
Güzelliği ile doğa meraklılarını adeta kendine çeken longoz ormanları, sonbaharın son günlerinde adeta bir renk cümbüşü yaşıyor. Pedina, Mert, Saka ve Hamam göllerine de ev sahipliği yapan longoz ormanlarının oluşturduğu manzarayı görenler, hafta sonu tatilleri ve günübirlik geziler için rotayı longoz ormanlarına çeviriyor.
KIRKLARELİ
01 Aralık 2019 Pazar
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