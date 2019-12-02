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Yabancı gelinler Türkçe öğreniyor “Aşkla gelip Türkçe öğreniyorlar”

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine Türk erkekleriyle evlenerek yerleşen yabancı gelinler Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi'nde Türkçe öğrenmeye başladı. Yabancı gelinlere Türkçe öğreten öğretmen Özlem Tangül, "Genelikle aşkla gelip Türkçe öğreniyorlar. Ben çok mutluyum. Onlardan çok şey öğreniyorum" dedi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine Türk erkekleriyle evlenerek yerleşen yabancı gelinler Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi’nde Türkçe öğrenmeye başladı. Yabancı gelinlere Türkçe öğreten öğretmen Özlem Tangül, “Genelikle aşkla gelip Türkçe öğreniyorlar. Ben çok mutluyum. Onlardan çok şey öğreniyorum” dedi.
Hayat arkadaşlarının peşlerinden Türkiye’nin Kırklareli ilçesine yerleşen yabancı gelinler, Türkçe öğrenmeye başladı. Hafta içi 9 ile 11 saatleri arasında Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi’nde Türkçe öğrenen gelinler, kursu başarıyla bitirirlerse okumayazma sertifikası alacak. Türkçe’nin yanı sıra Türk kültürünü de öğrenen gelinler, hayat hikayelerini anlattı.

“Burada çok mutluyum”
Eşiyle yaklaşık 2 yıl önce Lüleburgaz’da dillere destan bir şekilde evlenen Bulgaristanlı Jivka Yalçınkaya (57), aşkının peşinden Lüleburgaz’a yerleşen yabacılardan sadece biri. Derslerde oldukça istekli olan Yalçınkaya, “Burada çok mutluyum. Yaklaşık 2 yıl önce buraya geldim. Türkçe zor bir dil ama yavaş yavaş öğreniyorum. Öğretmenimiz çok sabırlı birisi. O bize Türkçe’yi çok güzel öğretiyor. Ben artık Lüleburgazlı gelinim” diye konuştu.

“Türkçe 4’üncü dilim olacak”
Ukrayna’dan yaklaşık 1 yıl önce Lüleburgaz’a gelin gelen Maryna Uzun da (35) yabancı gelinlerden bir diğeri. Türk eşiyle Ukrayna’da tanıştığını söyleyen Uzun, “Ukrayna’dan 1 yıl önce Lüleburgaz’a geldim. Burada evlendim. Eşimle orada tanıştık. Onun için burada Türkçe öğrenmeye başladım” diye konuştu. Ukraynaca, İngilizce ve Rusça’yla birlikte 3 dil bildiğini söyleyen Uzun, “Türkçe benim 4’üncü dilim olacak” dedi.

Endonezya’dan aşkının peşinden geldi
Bir diğer Türkçe öğrenen yabancı gelin ise Astı Ratnadewi. Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya’dan Lüleburgaz’a gelin olarak gelen Ratnadewi, eşinin Lüleburgazlı olduğunu söylüyor. Rastnadewi, “Türkçe benim için çok zor bir dil. Buraya geleli 4 ay oldu. 4 ayda çok alıştım buraya. Eşim İngilizce biliyor. O yüzden evde genellikle İngilizce konuşuyoruz. Ama onun için burada Türkçe öğreniyorum” diye konuştu.

Hayali üniversite okumak
Son olarak Türkçe öğrenen bir diğer isim ise Özbekistan vatandaşı Kamila Shermatova oldu. Yabancı gelinler arasında tek bekar olan Shermatova, 1 yıldır Lüleburgaz’da yaşadığını söyledi. Teyzenin yanında kalan ve aynı zamanda Türk vatandaşı olmak isteyen Shermatova, “Burada daha çok yazma ağırlıklı eğitim görüyorum. Üniversiteye gitmek istiyorum. Hayallerim çok büyük. Resim çizmeyi seviyorum. Elbise dizaynını seviyorum. Olursa moda tasarımı okumak istiyorum. Türkçe’yi burada öğretmenimizden öğreniyorum. Evde de ders çalışıyorum sürekli. İnşallah kazanacağım” dedi.

Yabancılara Türkçe öğretiyor
Yabancı gelinlerin Türkçe öğretmeni olan Özlem Tangül de 22 yıldır öğretmenlik yaptığını belirterek, “Farklı yerlerde çalıştım. 9 yıldır Halk Eğitimi Merkezi’nde okuma yazma öğretiyorum. Onun dışında yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretiyorum” dedi. Tangül, yabancı gelinlerin Türkiye’ye sevdalarının peşinden geldiğini söyleyerek, “Geçmişte de aile eğitimi vermiştim. Hemen hemen hepsi gelin geldi. Türk erkekleriyle evlenmeden gelenler de var. Onun dışında eşiyle birlikte buraya çalışmak için gelenler vardı. Suriyeli öğrencilerim vardı. Genellikle aşkla gelip Türkçe öğreniyorlar. Ben çok mutluyum. Onlardan da çok şey öğreniyorum Kültürlerini öğreniyorum” diye konuştu.

KIRKLARELİ

02 Aralık 2019 Pazartesi

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