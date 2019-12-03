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Üniversiteli eksper Lüleburgaz’da yaşayan Ahmet Can Özcan, çocukluğundan beri hayali olan otomotiv ...

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 22 yaşındaki Ahmet Can Özcan, otomobil ekspertiz hizmetleri veren iş yeri açtı. Meslek lisesinde ve üniversitede otomotiv üzerine eğitimini tamamlayan Özcan, "En büyük avantajım bu sektörden mezun olup bu iş yerini açmak oldu. Bunun yanı sıra ekspertiz alanında TSE belgesini de aldım" dedi.

Üniversiteli eksper Lüleburgaz’da yaşayan Ahmet Can Özcan, çocukluğundan beri hayali olan otomotiv üzerine iş yeri açma fikrini gerçeğe dönüştürdü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 22 yaşındaki Ahmet Can Özcan, otomobil ekspertiz hizmetleri veren iş yeri açtı. Meslek lisesinde ve üniversitede otomotiv üzerine eğitimini tamamlayan Özcan, “En büyük avantajım bu sektörden mezun olup bu iş yerini açmak oldu. Bunun yanı sıra ekspertiz alanında TSE belgesini de aldım” dedi.
Lüleburgaz’da yaşayan Ahmet Can Özcan, çocukluğundan beri hayali olan otomotiv üzerine iş yeri açma fikrini gerçeğe dönüştürdü. Lüleburgaz Endüstri Meslek Lisesi’nden ve ardından Balıkesir Üniversitesinde Otomotiv Teknolojisi bölümünden mezun olan Özcan, “Üniversiteli eksper” olarak hizmet vermeye başladı. Son teknoloji ürünlerle hizmet vermeye başlayan Özcan, araçlardaki hasarlara nokta atışı tespitlerde bulunuyor.

Üniversitede eğitimini aldı
Her sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de alaylı, mektepli ayrımı olduğunu söyleyen Özcan, oto ekspertizliğinin çocukluk hayali olduğunu söyledi. İstanbul İSTOÇ Sanayi Sitesi’nde eğitim ve sertifikalar aldığını söyleyen Özcan, “Bunun yanı sıra Lüleburgaz Endüstri Meslek Lisesinde otomotiv bölümünde, üniversitede Balıkesir Üniversitesinde Otomotiv Teknolojisi üzerine 2 yıllık ön lisans eğitimi aldım. Bu sektörün alt yapısını aldım. Bu işin okulunu okudum. Üniversite eğitimimin ardından 2 sene farklı ekspertiz merkezinde ustalık yaptım. Ardından kendi iş yerimizi açtık. Yaklaşık 10 gün önce işe başladık” diye konuştu.

Son teknoloji kullanıyor
Özcan, ekspertizlik için alt yapısını tamamladıktan sonra işe son teknoloji ürünü makineleri almakla başladığını belirtti. İş yerinde son sistem makineleri kullandıklarını söyleyen Özcan, “Makinelerimiz 6’ncı nesil makinelerdir. Üretici firma 2 yılda bir yazılımları günceller. Biz de şu an son nesil teknoloji ürün aldık. Kalibrasyon ayarlarında, başka ayarlarda olsun araçtaki kusurları yüzde 100 ortaya çıkaran, yanılma payı olmayan bir teknolojiyle çalışıyoruz” dedi.
Çocukluğundan beri otomotiv sektörüne ilgisi olduğunu kaydeden Özcan, “Biraz benim için burayı açmak zor oldu. Yüksek maliyetli bir iş çünkü. Ancak yıllardır bu işin içindeyim. Birikim yaptım. Ben 10 yaşından beri bu sektörün içindeyim. Çocukluğumdan beri hayalim dükkan açıp otomobillerle uğraşmaktı. Ben bu işe modifikasyon üzerine başlamıştım. Modifiyenin ardından otomotivin içine girdim. Yavaş yavaş otomobilin her bölümünü öğrendim” ifadelerini kullandı.

501 noktayı tek tek inceliyor
Otomobillerde incelenmesi gereken 501 ayrı nokta olduğunu söyleyen Özcan, her bir noktayı derinlemesine inceliyor. Özellikle otomobillerde en çok karşılaşılan boya sorununu da elindeki özel aletle inceleyen Özcan, “Otomobilde en az 501 noktayı kontrol ediyoruz. Kısacası otomobilin cıvatasına kadar inceliyoruz. Bu 501 noktaya yapılan ölçüm 23 yıl öncesine kadar üretilen otomobiller de var. Ama güncel araçlarda daha fazla nokta var. Nerede bir sorun olduğunu nokta atışı görüyoruz” diye konuştu.

KIRKLARELİ

03 Aralık 2019 Salı

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