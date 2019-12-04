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Yaya geçidinde otomobil çarptı: 18 gündür yoğun bakımda “Babam 18 gündür yaşam savaşı veriyor” Yaya ...

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 15 Kasım tarihinde yaya geçidinde meydana gelen trafik kazasında yayaya çarparak ağır yaralanmasına sebep olan sürücü serbest bırakıldı. Ağır yaralanan İsmayil Umut (54) 18 gündür yaşam savaşı verirken, Umut'un çocukları sürücüden şikayetçi oldu. Kazada babalarının 23 metre sürüklendiğini ve sürücünün 71 metre ileride durduğunu kaydeden Cansu Maraş, "Babam 18 gündür yaşam savaşı veriyor. Bizim canımız çok yanıyor. Çünkü sürücü elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor" dedi.

Yaya geçidinde otomobil çarptı: 18 gündür yoğun bakımda “Babam 18 gündür yaşam savaşı veriyor” Yaya geçidinde çarpan sürücünün serbest kalmasına aileden tepki

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 15 Kasım tarihinde yaya geçidinde meydana gelen trafik kazasında yayaya çarparak ağır yaralanmasına sebep olan sürücü serbest bırakıldı. Ağır yaralanan İsmayil Umut (54) 18 gündür yaşam savaşı verirken, Umut’un çocukları sürücüden şikayetçi oldu. Kazada babalarının 23 metre sürüklendiğini ve sürücünün 71 metre ileride durduğunu kaydeden Cansu Maraş, “Babam 18 gündür yaşam savaşı veriyor. Bizim canımız çok yanıyor. Çünkü sürücü elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor” dedi.
Olay 15 Kasım gece saat 22:00 sıralarında Gençlik Merkezi ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında bulunan yaya geçidinde meydana geldi. İddiaya göre işinden çıkıp evine doğru giden İsmayil Umut, yaya geçidinden geçtiği sırada son model lüks bir otomobil sür'atle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil Umut’u 23 metre sürükledikten sonra kaza yerinden 71 metre uzaklıkta durabildi. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Umut’u Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastaneye kaldırıldı
Hastaneye kaldırılan talihsiz adam, burada yaklaşık 12 saatlik ameliyata girdi. Vücudunda kırılmadık kemik kalmayan Umut, 18 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veriyor. Umut’un sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenilirken, son olarak organlarının iflas etmeye başladığı bildirildi.
Feci kazadan sonra otomobilin sürücüsü Süheyb K. Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Acılı aile bu duruma tepki gösterirken Süheyb K’nin ifadesinde 39 AAU plakalı otomobiliyle İsmayil Umut’u yaya geçidinde son anda görerek frene bastığını ve hızının 50 kilometre olduğunu söylediği öğrenildi.

23 metre sürükledi, 71 metrede durdu
Sürücünün 50 kilometre hızla gitmediğini öne süren İbrahim Can Umut, son model bir otomobilin 50 kilometre hızla frene bastığı anda 71 metreden çok daha önce duracağını söyledi. Babasının yaklaşık 30 metre boyunca sürüklendiğini ve çarpma yerinden metrelerce uzağa savrulduğunu söyleyen Umut, “Babam 18 gündür yoğun bakımda. Şu an konuşamıyor. Bilinci kapalı. Böbrekleri tamamen iflas etti. Sürücü 50 kilometre hızla gittiğini söylüyor. Biz son model lüks araçla 50 kilometre hızla gidip de nasıl 70 metre ileride durduğunu bilemiyoruz. Bu olayın sonuna kadar aydınlatılmasını istiyoruz. Bu sürücü cezaevine alınana kadar durmayacağız” dedi.

“Sürücü elini kolunu sallayarak geziyor”
İsmayil Umut’un gözü yaşlı kızı Cansu Maraş da, otomobilin 50 kilometre hızdan daha fazla gittiğini öne sürerek, “Babam 18 gündür yaşam savaşı veriyor. Bizim canımız çok yanıyor. Çünkü bu sürücü elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Üst geçitler yapılabilir. Yayaya öncelik her yerde daha fazla tanınıyor. Cezai yaptırımlar artsın. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Yaptırımlar çok az. Cezalar caydırıcı olmalı. Her gün bir başkasının canı yanarak hiçbir yere varamayız” diye konuştu.
Serbest kalmasına itiraz
Öte yandan Maraş, olaydan 5 gün sonra sürücü Süheyb K’nin serbest kalmasına itiraz ettiklerini ancak, evraklarının hala postada olmasına isyan etti. Maraş, “Olaydan 5 gün sonra kişinin serbest bırakılmasına itiraz ettim. Hala benim evrakım postada bekliyor. Hala işleme alınmamış. Normal bir süreçte bu şahsın içeri alınması gerekir. Kişinin kaçma ihtimali savcıya göre yok ama bence kimsenin garantisi yok” ifadelerini kullandı.

KIRKLARELİ

04 Aralık 2019 Çarşamba

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