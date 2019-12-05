Kazıda 8 kişi suçüstü yakalandı

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"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Kırklareli’de 8 kişi kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü Domuzkaya mevkisinde jandarma ekiplerinin devriye faaliyetleri sırasında M.A., M.K., T.B., F.D., Y.E.Ö., M.İ.Ç., E.E. ve A.A. isimli 8 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Alanda yapılan aramada kazı işlemlerine yarayan çok sayıda malzeme muhafaza altına alındı.

Şüpheli 8 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

KIRKLARELİ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:06

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AKŞAM 17:48

YATSI 19:15

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