Kırklarelispor-Gaziantep FK: 2-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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STAT: Atatürk

HAKEMLER: Yiğit Arslan (xxx) , Kemal Mavi (xxx), Selahattin Altay(xxx)

KIRKLARELİSPOR: Egemen(xxx Davut(xxx), İbahim Sürgülü (xxx , Müslüm(xxx), Bahadır (xx),

Emre Keleşoğlu(xxx), Deniz (xx)(Dk.59 Malik xx), Caner Koca (xxx), Burak(xxx)(Dk. 67 Yüksel xx), Mert Sinan(xxx), Emre Balkı(xxx)(Dk.76 Enis xx)

GAZİANTEP FK: Lontıgkın (xx)Olkowski(xx), Alin Toşca(xx), Kubilay (xx), Oğuz (xx), Chıibsah(xx)(Dk 46, Kayode xx) Djilbodji (xx) (Dk. 59 Güray xx), Diarra(x)(Dk 20 Jafferson xx) Powloswki (xx), Furkan (xx), Kenan(xx)

GOLLER: Dk. 45+3 Burak ,Dk. 79 Caner Koca (Kırklarelispor), DK.87 Kenan (penaltı), (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Emre Balki, Kenan, Burak Sürmeli, Müslüm, İbrahim) (Kırklarelispor), Diarra, Kenan, Alin Toşca, İbrahim (Gaziantep FK)

Ziraat Türkiye Kupası 5'nci Tur ilk maçında TFF 1'inci ekiplerinden Kırklarelispor, Süper Lig ekibi Gaziantep FK'yı 2-1 yendi.

5'inci dakikada Diarra'nın ceza sahası dışından sert şutu üstten auta çıktı.

21'inci dakikada Jafferson'un ortasında Kenan'ın kafa vuruşu arz farkla auta çıktı.

45+3'üncü dakikada Kırklarelisporlu İbrahim'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Burak'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

51'nci dakikada çarpazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Powlowski'nin sert vuruşu üstten auta gitti.

79'uncu dakikada sağdan yapılan orta defanstan sekti. Önünde kalan topa sert vuran Caner, ağlara gönderdi: 2-0.

85'inci dakikada cezaalanına yapılan ortada Furkan'ın kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topa Jafferson'ın vuruşu üstten dışarı çıktı.

87'nci dakikada İbrahim'in ceza sahası içinde Kayode'ye yaptığı faulde hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kenan, topu kalecinin sağından filelere bıraktı: 2-1.

Karşılaşma 2-1 Kırklarelispor'un üstünlüğü ile tamamlandı.



KIRKLARELİ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

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