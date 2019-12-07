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Sınırda bu sefer 2 Türk vatandaşı yakalandı

İHA

Birçok zaman onlarca kaçak göçmenin yakalandığı Kırklareli, Bulgaristan sınırında bu sefer de 2 Türk vatandaşı yakalandı.

Birçok zaman onlarca kaçak göçmenin yakalandığı Kırklareli, Bulgaristan sınırında bu sefer de 2 Türk vatandaşı yakalandı.
İl Merkeze Bağlı Dereköy Köyünde Hudut birliklerince sınır bölgesinde A.G. ve Y.Ç. isimli iki Türk vatandaşı yakalandı. Jandarma ekiplerince teslim alınan iki şahsın alınan ifadelerinde yaklaşık 1 ay önce Adana’dan İstanbul’a geldikleri, daha sonrasında ise Avrupa’da iş bulabilmek için Bulgaristan’a geçmeye çalıştıklarını belirttiler.
Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcısının talimatları doğrultusunda şahısların ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.

KIRKLARELİ

07 Aralık 2019 Cumartesi

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