Kırklareli'de kaçak avcılığa geçit yok

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Kırklareli’de yasa dışı avlanan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Şubesi, av kontrol faaliyetlerine devam ediyor. Av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 64 kişi kontrol edildi. Kontrol faaliyetleri sırasında avcılık belgesi olmadan avlanan 2 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Şubesinin av kontrol faaliyetlerine devam edeceği ifade edildi.

KIRKLARELİ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:47

YATSI 19:15

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