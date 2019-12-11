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Potanın devleri Lüleburgaz’a geliyor

İHA

Lüleburgaz'ın ünlü spor adamı merhum Gökhan Teksöz, Lüleburgaz Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek basketbol turnuvasıyla anılacak. Turnuvada Beşiktaş, Darüşşafaka, Fenerbahçe, FMV Işık Erenköy, Galatasaray, İstanbul Panterleri, TOFAŞ ve Lüleburgaz Akademi mücadele edecek.

Potanın devleri Lüleburgaz’a geliyor

Lüleburgaz’ın ünlü spor adamı merhum Gökhan Teksöz, Lüleburgaz Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek basketbol turnuvasıyla anılacak. Turnuvada Beşiktaş, Darüşşafaka, Fenerbahçe, FMV Işık Erenköy, Galatasaray, İstanbul Panterleri, TOFAŞ ve Lüleburgaz Akademi mücadele edecek.
Lüleburgaz Belediyesi tarafından bu yıl 2. Gökhan Teksöz Basketbol Turnuvası düzenlenecek. Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi Kapalı Spor Salonu’nda 202122 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek turnuva basketbolun dev takımlarının altyapıları katılacak. Bu yılki turnuvada Beşiktaş, Darüşşafaka, Fenerbahçe, FMV Işık Erenköy, Galatasaray, İstanbul Panterleri, TOFAŞ takımlarıyla birlikte Lüleburgaz’ı temsilen Lüleburgaz Akademi mücadele edecek.
Sekiz takımın katılım sağlayacağı turnuvada müsabakalar; 20 Aralık Cuma günü 17.4523.30, 21 Aralık Cumartesi günü 09.0021.00 ve 22 Aralık 2019 Pazar günü 09.0014.30 saatlerinde gerçekleşecek.

Gökhan Teksöz kimdir?
1 Aralık 1979 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 5 yaşında ailesi ile birlikte Lüleburgaz’a taşınmıştır. İlkokulda futbol oynamaya başlamış ve aynı yıl kurulan Lüleburgaz Spor minik takımının ilk sporcularından olmuştur. Futbol hayatı devam ederken zamanla basketbola da ilgi duymaya başlamış ve ortaokul yıllarında futbolu bırakarak basketbola yönelmiştir. Amatör olarak başladığı basketbol macerası 17 yaşında Beşiktaş genç takımında oynamasıyla bir tutkuya dönüşmüştür. Lüleburgaz Lisesi ve yüksekokul eğitimi sırasında okul takımlarında basketbol oynamaya devam etmiştir. Üniversite sonrası 2005 yılında Lüleburgaz’da basketbol heyecanını ve tutkusunu paylaştığı, daha sonra kader birliği yapacağı, Recep Akbulut ile tanışmıştır.
Buldukları her salonda basketbol oynayarak basketbol sevdalarının peşini bırakmamışlardır. Bir süre ticarete atılmış farklı sektörlerde işletmecilik yapmıştır. 20092011 yılları arasında vatani görevini Diyarbakır’da yerine getirmiştir. Askerlik sonrası yakın dostu Recep Akbulut ile Lüleburgaz’da Basketbol için bir şeyler yapılması gerekliliğine karar vererek 2011 yılında Lüleburgaz akademi ilk olarak erkek yıldız (U16) takımını kurmuşlardır.
2012 yılında büyük emeklerle minik, küçük, yıldız, genç kız ve erkek olarak 10 takım ile birlikte Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele edip büyük erkek takımını da kurarak Lüleburgaz ve basketbolu bir araya getirmenin keyfini ve mutluluğunu yaşamışlardır. Hatta o kadar basketbol sevdalısıdır ki, kız kardeşini profesyonel Hentbol hayatından çıkması ve basketbol hakemi olması için teşvik etmiş ve bunu da başarmıştır.
Lüleburgaz Akademi Basketbol Spor Kulübü olarak kız takımlarından il birincilikleri ve üçüncülükleri, erkek takımlarından da il ikincilik ve üçüncülükleri kazanmış olan kulübün büyük erkekleri de 3 sezon Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele etmişlerdir. Takımlarının başından hiçbir zaman ayrılmamış, tüm hayatını basketbola adamıştır. 2015 Aralık ayında yakalandığı amansız hastalık sonucu geçirdiği 2 ameliyata rağmen 5 Mart 2018’de aramızdan ayrılmıştır.

KIRKLARELİ

11 Aralık 2019 Çarşamba

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