Trakya Kalkınma Ajansı ve Trakya Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen 3.Trakya Proje Pazarı Arge ve Teknoloji Projeleri Yarışması Kırklareli ‘de gerçekleştirildi.

Kırklareli Üniversitesi Eski Rektörlük Konferans Salonu’nda yapılan ve yoğun katılımla gerçekleşen 3.Trakya Proje Pazarı etkinliğine Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’nden Dr. Ergül Söylemezoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden Dr. Evren İşen, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler, davetliler ve basın mensupları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunulmasının ardından protokol konuşmalarına geçildi.



“Bize sunsunlar, Trakya’ya, Türkiye’ye açalım”

Programda bir konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, “Geçen yıl ikincisini Trakya Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz Proje Pazarı etkinliğinin üçüncüsünü bugün Kırklareli’de gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Proje Pazarı etkinliği aslında kendisi bir proje. Trakya’nın ve Marmara’nın çeşitli yerlerinde Trakya Üniversiteler Birliği’ne bağlı üniversitelerden birbirinden değerli hocalarımız birbirinden farklı projelerini, tez çalışmalarını, fikirlerini gelip bize sunsunlar, beraber oturalım, tartışalım ve kendi çalışmalarını Trakya’ya, Türkiye’ye açalım. Bu projeleri kendi illerindeki sanayici ile buluşturalım veya yaşadığı şehrin sorunlarına çözüm noktasında katkı sağlasın diye bir nevi platform oluşturalım dedik. Bu platform sayesinde ulaşılamayana ulaşalım, görülmeyeni gösterelim, kenarda köşede kalmış değerli fikirler varsa onları diğer kurum ve kişilerle buluşturalım istedik. Böylece ortak aklı bir araya getirelim diye bu projeleri yapıyoruz. Tabi bu işin bir de mutfak kısmı var. Mutfak kısmı yaklaşık 6 aylık bir süreci kapsıyor. Bu süreçte sisteme 55 adet proje başvurusu yapıldı. Bu projeler oluşturulan heyet tarafından detaylı şekilde incelendi, araştırıldı ve bu projelerin arasından ilk 10’a girecek projeler belirlendi. Bugün burada da jüri değerlendirilmesi sonucu ilk 5’e girecek projeler belli olacak. Tüm projeler bizim için çok değerli. İnşallah diğer projeleri de önümüzdeki yıllarda görmeye ve kabul etmeye çalışacağız. Biz sizlerin değerli fikir ve akademik çalışmaları hayata geçirilsin istiyoruz. Çalışmalarınız sosyal hayatla bütünleşsin. Ekonomiye kazandırılsın ve ticarileşsin. Mümkünse hem hocalarımız istifade etsin, hem Trakya istifade etsin, nihayetinde Türkiye kazansın istiyoruz” dedi.



“Kurumları bir araya getirmeliyiz”

Şahin, Türkiye’nin gelişmiş 10 ülke arasında yer alması için kurumların biraraya gelmesi gerektiğini söyleyerek, “Gelişmiş 10 ülke arasına girmek için üniversite ile sanayiciyi, şehri ve diğer kurumları bir araya getirmeliyiz. Fikirleri buluşturma ve hayata geçirme noktasında bu platformu kurduk. İnşallah önümüzdeki yıllar bu etkinliği Çanakkale’de, Bandırma’da yapacağız. Bu yarışmanın benzerleri farklı illerde yapılıyor ancak bizim farkımız bu yarışmayı bölgesel olarak yapmamızdır. Ümit ediyorum yarışmalarımızda salonlar binleri, iki binleri almayacak.5060 proje, 100200 projeye dönüşecek. Sadece kazananlara değil kazanamayanlara da elimizden gelen desteği vereceğiz” diye konuştu. Programda daha sonra Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür konuşmalarını yaptı. Rektörler konuşmalarında yarışmadan çıkan projelerin ticarileşmesinin ve yarışmanın ülke sathına yayılmasının önemine değindiler. Organizasyonun son konuşmasını Kırklareli Valisi Osman Bilgin yaptı. Bilgin konuşmasında şunları söyledi: “Bugün ülkemizin öğrenci sayısı genel olarak 26 milyonu buluyor. Bunun 8 milyonu yükseköğretimde bulunuyor. Ülkemiz tarımdan sanayi toplumuna dönüşüyor. Katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz. 30 yıl önce Teknoloji alanında adımız okunmazken bugün teknoloji üretir hale geldik. Son 10 yılda yeni üniversitelerin kurulması İle birlikte buralarda genç beyinlerin fikirleri, buluşlara ve yeni teknolojilere dönüşüyor. İnsan kaynağı kaynakların en değerlisidir. Gelişim, değişim, yenilik çağımızın bir gerçeği. Hepimiz bu yeniliklere katkıda bulunarak ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacağız. Burada fikirlerin, projelerin ticarileşmesi çok önemli. Önümüzdeki dönemde ticarileşme desteklerinin daha artması için Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu olarak daha fazla destek vereceğiz. Bu yarışmanın Türkiye’ye bölgesel olarak yapılmasından dolayı örnek olacağını düşünüyorum. Ülkemizde beş tane üniversitenin bir araya gelerek organizasyon yaptığına şahit olmadım. Bu etkinliği düzenleyen Kalkınma Ajansımızın değerli Genel Sekreterine, ev sahipliğinden dolayı Kırklareli Üniversitesi’ne ve Trakya Üniversiteler Birliği’ne katkılarından dolayı teşekkür ediyorum ve projelerin yeni adımlara vesile olmasını diliyorum.”



On finalist sunumlarını yaptı

3.Trakya Proje Pazarı Yarışması’nda 55 proje arasında projeleri ilk 10’a kalan finalistler projelerini jüri üyelerine ve katılımcılara sundu. İlk 10’a kalan finalistlerin 5 tanesi Trakya Üniversitesi’nden, 3 tanesi Kırklareli Üniversitesi’nden, 2 tanesi ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden yarışmaya katıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ilk 5’e girmeye hak kazanan proje sahiplerine Trakya Kalkınma Ajansı tarafından ‘’Ticarileştirme Desteği’’ kapsamında para ödülleri verildi. Yarışma sonucunda birincilik ödülü olan 25 bin TL’yi almaya’Akıllı Cam Üretimi İçin Sprey Kaplama Cihazı Geliştirilmesi’’ isimli projesiyle Çanakkale Üniversitesinden Yunuscan Kurban hak kazandı. İkincilik ödülü olan 20 bin TL “Işınları Kombinasyonu Kullanarak Görev Simülasyonu İle Gıda Kurutma Makinesi Üretimi “İsimli projesiyle Trakya Üniversitesi’nden Murat Türkyılmaz’a verildi. Üçüncülük ödülü olan 15 bin TL “Seramik Dolgulu Poliüretanın Elyaf Yüzeye Kompoze Edilmesiyle Zırh Üretimi” projesiyle Trakya Üniversitesi’nden Cenk Mısırlı’ya verildi. Dördüncülük ödülü 10 bin TL “Vıp (Very Important Pharmacogene) Tanı Kiti” isimli projesiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Özlem Erol Tınaztepe’ye verildi. Beşincilik ödülü olan 5 bin TL ise “Bulut Tabanlı Sanal Gerçeklik Seti: Evreni Keşfet” projesinin sahibi Kırklareli Üniversitesi’nden Kağan Ayten’e verildi. Yarışma İlk 10’a giren finalistlerle protokol üyelerinin toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

