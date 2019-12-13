Okullararası hentbol turnuvası sona erdi

Lüleburgaz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullararası Küçük Yıldız KızErkek Hentbol Turnuvası sona erdi.

Turnuvanın ödül töreni Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi (LYFA) Spor Salonu’nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Milli Eğitim Şube Müdürü Sibel Doğan, İlçe Spor Müdürü Cihan Erdem, antrenör ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Lüleburgaz’da bulunan ortaokullar arasında gerçekleşen turnuvada küçük erkekler kategorisinde TEK Ortaokulu birinci, 8 Kasım Ortaokulu ikinci ve Şaban Öğünç Ortaokulu üçüncü olurken; küçük kızlar kategorisinde 8 Kasım Ortaokulu birinci, Tek Ortaokulu ikinci, Şaban Öğünç Ortaokulu üçüncü oldu.

Yıldız Erkekler kategorisinde ise 8 Kasım Ortaokulu birinci, TEK Ortaokulu ikinci, Şehit Pilot Rüstem Resul Perçin Okulu üçüncü, İmam Hatip Ortaokulu dördüncü oldu.

Yıldız Kızlar kategorisinde ise 8 Kasım Ortaokulu başarısını sürdürerek birinci oldu. TEK Ortaokulu ikinci, Ahmet Mithat Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Derece alanlara ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Milli Eğitim Şube Müdürü Sibel Doğan, İlçe Spor Müdürü Cihan Erdem ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Arslan tarafından verildi.

KIRKLARELİ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:22

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.