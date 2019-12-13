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Taraftarın sevgilisi Alen Lüleburgaz’da

İHA

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın efsanevi tribün lideri ve Spor Yazarı Alen Markaryan Lüleburgaz'a geldi.

Taraftarın sevgilisi Alen Lüleburgaz’da

Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı’nın efsanevi tribün lideri ve Spor Yazarı Alen Markaryan Lüleburgaz’a geldi.
Beşiktaş’ın efsanevi tribün lideri Alen Markaryan, Lüleburgazlı Beşiktaşlılarla buluştu. Lüleburgaz Beşiktaşlılar Derneği’nin organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, Aşkiye Neşet Çal Sahnesi’nde gerçekleşti.
Etkinliğe Lüleburgazspor Kulübü Başkanı Kenan Var, Lüleburgazspor yönetimi ve Lüleburgazlı Beşiktaşlılar katıldı. Alen’i görmek ve Beşiktaş’la ilgili sorular yöneltmek isteyen taraftarlar salonu doldurdu.
Taraftarlar, Alen Markaryan’ı marşlar ve sloganlarla bekledi. Beşiktaşlı Spor Yazarı Erdem Ulus’un moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Alen MArkaryan, taraftarların sorularını yanıtlayarak Beşiktaş’ı değerlendirdi.
Alen Markaryan, Adem Ljacic, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson’la ilgili sorulara cevap verdi. Son kitabı “Aleni”yi tanıtan Markaryan, kitabını taraftarlar için imzaladı.

KIRKLARELİ

13 Aralık 2019 Cuma

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