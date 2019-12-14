Koruma altındaki karacaları avladı

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KIRKLARELİ'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince, koruma altındaki karacaları avladığı belirlenen avcı hakkında yasal işlem yapıldı.

Kırklareli'de, İstanbul ve Tekirdağ'dan da gelen personelle avlak alanlarda denetim gerçekleştiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bir avcının, koruma altındaki avlanması yasak olan karacaları avladığını, bir avcının ise izinsiz avlandığını belirledi. Avlanan karacaya el konulurken, avcılar hakkında yasal işlem yapıldı.



KIRKLARELİ 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:50

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