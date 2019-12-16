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Lüleburgaz’da yoğun sis

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yoğun sis meydana geldi. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü ilçede, sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Lüleburgaz'da sisli havanın cuma gününe kadar süreceği belirtildi.

Lüleburgaz’da yoğun sis

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yoğun sis meydana geldi. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü ilçede, sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Lüleburgaz’da sisli havanın cuma gününe kadar süreceği belirtildi.
Lüleburgazlılar güne sisle uyandı. Saat 08.00 sıralarında aniden bastıran yoğun sis vatandaşlara zor anlar yaşattı. İlerleyen saatlerde sis dağılırken, ilçenin ana bölgelerinde sis etkili oldu. Özellikle trafiğin sabah saatlerinde yoğun olduğu D100 Karayolu’nda sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücülerin sis farlarını yaktığı görüldü. Sisin etkili olduğu ilçede görüş mesafesinin yer yer yaklaşık 30 metreye kadar indiği görüldü. Araçların sisin içinde kaybolması renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan, 1569 yılında Mimar Sinan tarafından yapılan Sokullu Mehmet Paşa Camii’nin kubbe ve minaresi de sisin içinde kayboldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, bu hafta boyu sisin etkili olacağı öğrenildi. Cuma gününe kadar havanın sisli olacağı belirtilirken hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

KIRKLARELİ

16 Aralık 2019 Pazartesi

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