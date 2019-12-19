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Görme engelli Taha’nın umre sevinci 13 yaşındaki görme engelli Taha umreye gitti

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki görme engelli Taha Toprak, Diyanet İşleri Başkanlığının "Umre" ödüllü yarışmasını kazanarak Türkiye genelinden umreye gidecek 12 görme engelli çocuk arasında yer aldı. Babası Ahmet Toprakla birlikte kutsal topraklara giden Taha, "Bu yaşta kutsal topraklara gitmek herkese nasip olmaz. Görme engelli biri olarak kutsal topraklara gitmekten çok mutluyum" dedi.

Görme engelli Taha’nın umre sevinci 13 yaşındaki görme engelli Taha umreye gitti

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki görme engelli Taha Toprak, Diyanet İşleri Başkanlığının “Umre” ödüllü yarışmasını kazanarak Türkiye genelinden umreye gidecek 12 görme engelli çocuk arasında yer aldı. Babası Ahmet Toprakla birlikte kutsal topraklara giden Taha, “Bu yaşta kutsal topraklara gitmek herkese nasip olmaz. Görme engelli biri olarak kutsal topraklara gitmekten çok mutluyum” dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığının “Kuranı Kerim’i güzel okuma”, “ezber” ve “temel dini bilgiler” alanlarında gerçekleştirdiği yarışmanın sonucu açıklandı. Türkiye genelinde 12 görme engelli çocuğun seçileceği yarışmada, Trakya’dan Lüleburgazlı Taha birinci oldu. Kuran’ı 6 ayda hatim eden 13 yaşındaki Taha, babası Ahmet Toprakla birlikte kutsal topraklara doğru yola çıktı.

“Herkese nasip olmaz”
Türkiye genelinden umreye gidecek 12 çocuktan biri olmanın büyük bir mutluluk verdiğini söyleyen Taha Toprak, “Umre’de kutsal toprakların verdiği hissi yaşamanın yanı sıra yeni arkadaşlarla da tanışacağım. Bu küçük yaşta gitmek herkese nasip olmaz. Gideceğimi ilk öğrendiğimde çok mutlu oldum. Oraya gidecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyım” dedi.

En büyük hayali hafız ya da avukat olmak
Lüleburgaz İlçe Müftülüğü’nün düzenlediği Kuran kursunda, Kuranı Kerim’i 6 ay gibi sürede hatim eden ve güzel sesiyle de dikkatleri üzerine çeken Taha, en büyük hayalinin hafız ya da avukat olmak olduğunu söyledi. 8 Kasım Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi olan Taha, “Büyüyünce hafız ya da avukat olmak istiyorum. Daha önce katıldığım bir etkinlikte görme engelli bir avukatla tanıştım. Ondan çok etkilendim. O yüzden avukat da olmak istiyorum” diye konuştu.

Gözlerini tümör nedeniyle kaybetti
Oğlu Taha’nın 67 yaşlarındayken beyin tümörü nedeniyle görme yetisini kaybettiğini söyleyen Ahmet Toprak da, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Baba Toprak, “Kuranı Kerim yarışmasında Kırklareli’nde görme engelliler arasında birinci oldu. Duygumuz kelimelerle anlatılmaz. Taha 67 yaşlarındayken beyin tümöründen gözlerini kaybetti. Oğlumla gurur duyuyorum. Kutsal toprakları oğlum sayesinde ben de göreceğim. Orada ilk Kabe’mizi tavaf edeceğiz. Elimizden geldiği kadar umre görevimizi yerine getirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı. Öte yandan Taha’yı kutsal topraklara yolculuğu öncesinde ailesinin yanı sıra Lüleburgaz İlçe Müftülüğü personeli de yalnız bırakmadı. Müftülük personeli Taha’ya umre yolculuğu öncesinde dua okudu.

KIRKLARELİ

19 Aralık 2019 Perşembe

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