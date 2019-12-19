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Yaşı küçük, sevgisi büyük 4 yaşındaki Berat sokak hayvanlarını besliyor

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki Berat Yılmaz, babası Memduh Yılmaz'la birlikte içini etle doldurdukları poşetle sokak hayvanlarını besliyor. Sokak sokak gezerek aç hayvanları besleyen baba oğul, diğer vatandaşlara da örnek oluyor. Oğlunun ilk başlarda sokak hayvanlarından korktuğunu söyleyen Memduh Yılmaz, "Şimdi Berat, köpekleri kendi besliyor. Unutulmamalıdır ki, hayvanları seven insanı da sever" dedi.

Yaşı küçük, sevgisi büyük 4 yaşındaki Berat sokak hayvanlarını besliyor

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki Berat Yılmaz, babası Memduh Yılmaz'la birlikte içini etle doldurdukları poşetle sokak hayvanlarını besliyor. Sokak sokak gezerek aç hayvanları besleyen baba oğul, diğer vatandaşlara da örnek oluyor. Oğlunun ilk başlarda sokak hayvanlarından korktuğunu söyleyen Memduh Yılmaz, “Şimdi Berat, köpekleri kendi besliyor. Unutulmamalıdır ki, hayvanları seven insanı da sever” dedi.
Lüleburgaz’da yaşayan 4 yaşındaki Berat, büyük bir örnek davranışa imza attı. Babası Memduh Yılmazla birlikte her ay 2 kez sokaklara çıkan Berat, sahipsiz sokak hayvanlarını birer birer besliyor. Yaşıtları oyuncaklarla oynarken, Berat’ın can dostlara yardım eli uzatması büyük takdir topladı. Berat’ın hayvan sevgisini bir alışveriş merkezi müdürünün, AVM’nin yanındaki köpekleri beslemesi Berat’ın çok hoşuna gitti. Ben de bunu görünce marketten tavuk eti alıp Beratla birlikte köpekleri beslemeye başladım” dedi.

Hayvan sevgisini aşılıyor
Ayda 1 ya da 2 kez oğlu Beratla birlikte sokak hayvanlarını beslemeye çıktıklarını söyleyen Memduh Yılmaz, “Bu sayede Berat’a hayvan sevgisini aşılıyorum. Berat ilk başlarda köpeklerden çok korkuyordu. Ama şimdi bu canları sevdiğinde onların kendine zarar vermediğini gördü. Böylece hayvan korkusu, hayvan sevgisine dönüştü” diye konuştu. Yılmaz, marketten aldıkları 2 kilogram tavuk etini aç sokak hayvanlarına dağıtmanın büyük bir mutluluk olduğunu söyleyerek, “Bu dünya hepimizin. Sadece insanlarla değil, diğer canlılarla da paylaşıyoruz gezegenimizi. Unutulmasın ki hayvanı seven insanı da sever. O nedenle hayvan sevgisi en önemli sevgidir. Bu hayvanlar sizden karşılık beklemeden sizi seviyor” ifadelerini kullandı. Küçücük yaşına rağmen yaşıtlarıyla birlikte oyuncak oynamak yerine sokak hayvanlarıyla vakit geçirmeyi tercih eden Berat ise, “Köpekleri beslemeyi çok seviyorum. Bana köpek sevgisini alışveriş merkezinin müdürü Erkan Genç öğretti. Köpek beslemek çok güzel bir şey” dedi.

KIRKLARELİ

19 Aralık 2019 Perşembe

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