Rus Turizm Basını Kırklareli’nde ağırlandı

Trakya Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü Kırklareli Turizmini Geliştirme projesi çerçevesinde 2019 yılında yapılan uluslararası tanıtım çalışmaları kapsamında Rusya’nın turizm basını, turizm acenteleri Ajans tarafından Kırklareli’de ağırlandı.

Kırklareli’ni başlı başına bir destinasyon haline getirme çabalarının bir parçası olan Kırklareli Turizmini Geliştirme Projesi meyvelerini veriyor. Proje kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir acenteleri, Ortadoğu, Balkan Ülkeleri’nden sonra Rusya ve BDT (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tataristan, Azerbaycan) pazarına da bir tanıtım turu gerçekleştirildi. Toplam 18 acente, basın mensubu ve Rusya’nın TURSAB’ı olan Vestnik Ator’dan bir temsilcinin de yer aldığı grup Kırklareli merkezi ve ilçelerinde incelemelerde ve temaslarda bulundu ve ili tanıma imkânı buldu. Ziyaret programı kapsamında Kırklareli merkezde ve Lüleburgaz’da bulunan bağları ziyaret eden turizmciler, kent merkezinde Yayla Mahallesi’ni müzeleri ve otelleri gezdiler. Tarihi bir konakta verilen akşam yemeği ve müzik dinletisinin ardından program sona erdi.



“Amacımız Kırklareli’ni mutlaka bir turizm destinasyonu haline getirmektir”

Trakya Kalkınma Ajansı’nın davetiyle gerçekleşen organizasyonla ilgili Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin şunları söyledi:

”Yaklaşık 3 yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Rotalarıyla, altyapısıyla, turizme sevdalı insanlarıyla Kırklareli mutlaka bir turizm destinasyonu haline gelecek. Dünya’nın en fazla yabancı turist alan 6. ülkesi olan Türkiye’ye her yıl Rusya’dan ve BDT (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tataristan, Azerbaycan) ülkelerinden 6 milyon kişi geliyor. Rusya’nın ve BDT’nin tatil tercihlerinde Türkiye 1. Sırada fakat tüm bu bilinirlilik ve ilgiye rağmen Rusya ve BDT turizm pazarından Antalya harici Türkiye’nin diğer bölgeleri hak ettiği payı alamıyor. Bu durumu değiştirmek isteyen Rusya’nın en büyük tur operatörü NTK Intourist de, Rusya ve BDT ülkelerinin 6 ayrı şehrinden 1 Kasım31 Mart tarihleri arasında İstanbul’a charter seferler koydu. İstanbul ve Bölge turizmi için de bir ilk olacak olan charter seferler ile Rus turistler Türkiye’nin farklı bölgelerini keşfetme imkanı bulacaklar. Kırklareli olarak bizler de gerek kış aylarında charter seferler ile İstanbul’a gelen, gerekse yılın her döneminde tatillerini Türkiye’de geçirmek isteyen gastronomi ve kültür turizmi meraklısı Rusları ilimize çekmek için girişimlerde bulunduk. Kırklareli’nin güzellikleri kültüre, doğaya ve gastronomiye düşkün Rus Turistlerin de çok ilgisini çekecek niteliktedir. Bu sebepten Trakya Kalkınma Ajansı 2019 Yılı haziran ayında, içinde NTK İntourist firmasının İstanbul Partneri İstantour’un da olduğu bir kısım acenteleri Kırklareli’ne info geziye davet etti. Kırklareli Turizmini Geliştirme projesi İntourist’e aktarıldı ve Rusların projeksiyonları bölgeye çekildi. Karşılıklı yapılan 3 aylık çalışma neticesinde “Günübirlik Kırklareli” tur programı oluşturuldu. Kırklareli aynı zamanda bölgeye yapılacak diğer turlarda da başlangıç konumunda olacak şekilde Marmara Tur Programları da dizayn edildi. Bu sayede Rusya ve Türki Cumhuriyetlerde 7800 alt acentesi bulunan Rusya’nın en eski ve en büyük tur operatörü İstanbul’a getireceği Rus turistleri günübirlik turlar ile Kırklareli’ne taşıyacak. Intourist firması da ocak ayında ilimize 45 turizm seyahat acentesi getirmeden önce Rusya’nın en önemli turizm haber kuruluşlarını Kırklareli’ye getirmeye karar verdi. 20 Aralık Cuma günü Kırklareli’nde ağırladığımız basın mensuplarının içinde ATOR, Interfax Haber Ajansı, Moskovskiy Komsomolets, Tourprom, Tourdom, Kommersant gibi hem Rusya ana akım medyasının hem de turizm basının büyük isimleri bulunuyor. Uzun süredir Kırklareli turizmi için altyapı çalışmaları yapılmakta idi, 2 yıldır da önce iç turizmden başlayarak seyahat acenteleri ağırlanmaya başlandı. Rusya’nın en büyük seyahat acentesinin programlarına Kırklareli’yi alması bu sürecin bir meyvesi. Umarım bu süreci İl olarak verimli bir şekilde geçirir ve Kırklareli’nin dünya turizm pastasından hak ettiği payı almasını sağlarız. NTK Intourist firması ve Trakya Kalkınma Ajansı ocak ayı içerisinde de tur programlarının tanıtımı için 45 seyahat acentesini Kırklareli’ne getirmeyi planlıyor. Bu organizasyonun gerçekleşmesine verdikleri katkılardan dolayı NTK Intourist in İstanbul Partneri İstantour ve Global Branding firmalarına teşekkür ederiz.”

