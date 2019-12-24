Kırk Yalan'ın galası 39 Burda’da

“Kırk Yalan” filminin oyuncuları hayranlarıyla 39 Burda’da bir araya geliyor.



Trakya’nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan 39 Burda AVM, Hamdi Alkan’ın yönettiği Kırk Yalan filminin Lüleburgaz’daki gala buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Filmin galası 25 Aralık Çarşamba günü saat 19.45’te gerçekleşecek. Başrollerini Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Ataberk Doğan, Ferdi Sancar, Berat Yenilmez, Ceren Taşçı, Melis Sabah, Hakan Meriççiler, Sinan Bengier ve Zeynep Alkan’nın paylaştığı filmin oyuncuları, gösterim öncesi saat 19.15’te sinema tutkunlarıyla söyleşi yapacak. Macera komedi türündeki “Kırk Yalan” 2020 yılının da en eğlenceli filmlerinden biri olmaya aday görünüyor.

KIRKLARELİ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:55

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