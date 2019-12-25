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Aslı Esen: "TürkAkım'da doğalgaz doldurulmuş durumda, ticari akışın başlaması için ...

İHA

TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, ''Proje bitti, operasyona hazır. Rusya'da bir kara tesisi, denizin altında iki doğalgaz boru hattı ve Kıyıköy'de Alım Terminali var. Bunların hepsi tamamlanmış ve doğalgazla doldurulmuş durumda. Ticari akışın başlaması için bekliyoruz.

8 Ocak 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla resmi açılışı gerçekleşecek TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi, Kıyıköy Alım Terminali basına açıldı. TürkAkım, Rusya Anapa'dan çıkan borularla Karadeniz'in dibinden ilerleyerek 930 kilometrelik bir hatla Kıyıköy'e bağlanıyor. TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen proje hakkında bilgiler verdi.

''TürkAkım'ın toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp, 15,75 milyar metreküpü Türkiye'ye ayrılmış durumda''
Esen, ''Proje bitti, operasyona hazır. 3 paçalı proje olarak kabul ettik. Rusya'da bir kara tesisi, denizin altında iki doğalgaz boru hattı ve Kıyıköy'de Alım Terminali var. Bunların hepsi tamamlanmış ve doğalgazla doldurulmuş durumda. Ticari akışın başlaması için bekliyoruz. TürkAkım'ın toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp. 15,75 milyar metreküpü Türkiye'ye ayrılmış durumda. 31,5 milyar metreküp 15 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak anlamına geliyor. Bunu yarısı Türkiye'ye gelmiş oluyor. Türkiye'nin yıllık doğalgaz kullanımı 50 milyar metreküp civarında seyrediyor. TürkAkım bun ihtiyacın yüzde 2530'unu karşılayabiliyor. 15,75 milyar metreküplük doğalgazı sadece Türkiye kullanacak. 2'nci hat Avrupa'ya uzanıyor. Bulgaristan üzerinden isteyen ülkeler oradan bağlanabilecek'' dedi.

''Projenin istihdam, vergi, transit ücretler anlamında getirileri söz konusu''
Bulundukları bölgenin önemine vurgu yapan Esen, ''Trakya Bölgesi'nden gelen doğalgaz, Türkiye için önemli bir doğalgaz. İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerin doğalgaz ihtiyacını uzun yıllardır bu bölgeden gelen hattan karşılıyorduk. TürkAkım, enerji güveliği anlamında bu bölgenin doğalgaz ihtiyacını karşılanması durumunda çok kritik bir rol oynuyor. Bunun dışında istihdam anlamında ise tesiste en kalabalık dönemde 2 bin 400 kişi çalıştı. İstihdam, vergi, transit ücretler anlamında getirileri söz konusu'' şeklinde konuştu.

Projenin tamamlanma sürecine değinen Esen, ''Hükümetler arasında 2016 yılının Ekim ayında projenin anlaşması imzalanmıştı. İzin süreçleri geçirildi ve inşaatın başlaması 2017 yılı Ocak ayını buldu. Tam anlamıyla 3 yılda projenin tamamını bitirmiş bulunuyoruz. Deniz hattının yapımı 18 ay sürdü, buranın yapımı da yaklaşık 2 yıl sürdü.

ABD yaptırımları
ABD'nin, Türkiye'ye yaptırımlar konusunda TürkAkımı da hedef göstermesini değerlendiren Esen, ''Yaptırımlar konusunda spekülasyonlarda bulunmak bizim adımıza hoş değil. Biz zaten inşaatımızı bitirdik, operasyonda da herhangi bir sorun beklemiyoruz. Dolaysıyla yaptırımlardan herhangi bir şekilde etkilenme ihtimalini çok görmüyoruz'' açıklamasında bulundu.
Proje Müdürü Erol Yazıcı ise şöyle konuştu: ''Projemiz tamamlamış vaziyette ve talimat geldiğinde gaz basmaya hazırız. Bizim tesisimiz ve Rusya'daki tesis işler vaziyette. Hatta tesisin tamamı gaz dolu. Buna kardaki boru hatları da dahil".

KIRKLARELİ

25 Aralık 2019 Çarşamba

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