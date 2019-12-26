9 buçuk milyonluk halk kütüphanesi hızla yükseliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

9 buçuk milyonluk halk kütüphanesi hızla yükseliyor

İHA

Kırklareli'nde 9 milyon 455 bin 58,28 TL maliyetle ihalesi yapılan Yeni İl Halk Kütüphanesi inşaat çalışmaları hızla sürüyor.

9 buçuk milyonluk halk kütüphanesi hızla yükseliyor

Kırklareli’nde 9 milyon 455 bin 58,28 TL maliyetle ihalesi yapılan Yeni İl Halk Kütüphanesi inşaat çalışmaları hızla sürüyor.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Yeni İl Halk Kütüphanesi inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Müjdesi verildikten sonra ihalesi yapılarak yapımına başlanan Yeni İl Halk Kütüphanesi hakkında konuşan Vali Bilgin yaptığı açıklamada, yaklaşık olarak 9 milyon 455 bin 058,28 TL maliyetle ihalesi yapılan İl Halk Kütüphanesi’nin 3769,80 metre inşaat alanı üzerine 4 kat olarak inşa edileceğini belirterek, “Çok yönlü kullanıma ve modern yapısıyla Kırklareli halkının hizmetine sunacağımız, Kırklareli İl Halk Kütüphanesi Binamızda; Okuma Alanı, Kafe + Servis Alanı, Satranç+ Oyun Kulübü, Revir Çocuk Bakım Alanı, 17 Adet Bireysel Çalışma ve Okuma Alanı, Kitap Bölümü, 2 Adet Grup Çalışma Alanı, Kent Kitaplığı, 2 Adet Büyük Okuma Alanı, 22 Kişilik Eğitim Sınıfı, Görsel İşitsel Salon, 64 Kişilik Çok Amaçlı Salon, Sahne ve Hazırlık Alanları olacağını belirterek. Kırklareli halkımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum” dedi.

KIRKLARELİ

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:56
  • GÜNEŞ 08:30
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Kırk Yalan” filminin oyuncuları hayranlarıyla buluştu Yönetmenliğini Hamdi Alkan’ın yaptığı "Kırk Yalan"ın Galası 39 Burda’da
YEREL HABERLER “Kırk Yalan” filminin oyuncuları hayranlarıyla ...
Lüleburgaz HEM'den istihdam garantili kurs
YEREL HABERLER Lüleburgaz HEM'den istihdam garantili kurs
"TürkAkım'da doğalgaz doldurulmuş durumda, ticari akışın başlaması için bekliyoruz" "TürkAkım'ın toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp, 15,75 milyar metreküpü Türkiye'ye ayrılmış durumda" TürkAkım Kıyıköy Alım Terminali basına açıldı
YEREL HABERLER "TürkAkım'da doğalgaz doldurulmuş durumda, ticari ...
Kırklareli’de kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı
YEREL HABERLER Kırklareli’de kontrolden çıkan otomobil iş yerine ...
Aslı Esen: "TürkAkım'da doğalgaz doldurulmuş durumda, ticari akışın başlaması için bekliyoruz" "TürkAkım'ın toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp, 15,75 milyar metreküpü Türkiye'ye ayrılmış durumda" TürkAkım Kıyıköy Alım Terminali basına açıldı
YEREL HABERLER Aslı Esen: "TürkAkım'da doğalgaz doldurulmuş durumda, ...
Kırk Yalan'ın galası 39 Burda’da
YEREL HABERLER Kırk Yalan'ın galası 39 Burda’da
Şamiloğlu Türkiye üçüncüsü
YEREL HABERLER Şamiloğlu Türkiye üçüncüsü
Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X