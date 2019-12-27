Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı Yılbaşı öncesi polisten şok baskın

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde polis ekiplerinin yılbaşı öncesi düzenlediği kaçak içki operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 641 litre kaçak içki ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.



Yılbaşına sayılı günler kala Kırklareli’nde polis ekipleri kaçak ve sahte içki konusunda çalışmalarını sıklaştırdı. Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 8 iş yeri, araç ve evden oluşan adreslerde kaçak ve sahte içki üretildiğini belirledi. Ekipler, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra operasyon için düğmeye batı. Tespit edilen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 641 litre kaçak içki, 4 litre içki kiti, 2 bin kapüşon, 400 şişe kapağı, 9 mantar, 64 paket kaçak sigara ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda düzenek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olaya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

KIRKLARELİ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:57

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