Organ ve doku nakliyle ilgili bilgilendirme yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Organ ve doku nakliyle ilgili bilgilendirme yapıldı

İHA

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organ ve doku nakliyle ilgili bir seminer düzenlendi.

Organ ve doku nakliyle ilgili bilgilendirme yapıldı

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organ ve doku nakliyle ilgili bir seminer düzenlendi.
Toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, doku ve organ nakliyle ilgili geniş bir sunum yaptı. Yapılan toplantıda organ ve doku nakliyle ilgili şu ifadelere yer verildi:
“Organ ve doku nakli hizmetlerinin geliştirilmesinde en önemli husus, organ ve doku bağışının temini, bu bağışın artırılması için kamuoyunda bilgi eksikliğinin giderilmesi, organ bağışı bilincinin geliştirilmesi ve halkın organ ve doku bağışı konusunda teşvik edilmesidir. Bu konuda başta sağlık camiası olmak üzere bütün eğitim kurumlarına, basına ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Biz de bu bilincin bir yansıması olarak bugün buradayız. Türkiye organ nakli faaliyetleri için yeterli donanıma, deneyimli nakil ekiplerine ve nakil merkezlerine sahiptir. Her gün basında başarı haberlerini görüyoruz, duyuyoruz. Bizler toplum olarak bağışlamayı ve paylaşmayı seven bir yapıya sahibiz. Dinimiz de insanların birbirlerine yardımlaşmasını, dayanışmasını emreder. Bizler 'Bir insanı yaşatmak bütün insanlığı yaşatmaktır' anlayışına sahip insanlarız. Geçtiğimiz ayda Kırklareli Devlet Hastanemizde. beyin ölümü gerçekleşen ve ailesinin rıza gösterdiği 58 yaşında erkek hastamızın iki böbrek ve karaciğeri 18 saatlik süren prosedür tamamlanması ve cerrahi operasyon sonucu alınmış ve İstanbul’da 3 hastaya nakil edilmek üzere yola çıkmıştır. Bakanlığımızın ve Kuzey Marmara Bölge Koordinatörlüğümüzün desteği ile üstün çaba ve gayretler sonucu İlimizin ilk organ naklini gerçekleştirdik. Merhumun yakınlarına baş sağlığı kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bağışta bulunan aileyi bir kez daha buradan teşekkür ediyorum ve bu davranışın herkese örnek olmasını diliyorum. Bugün Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karaciğer Nakli Kurucu Hekimi/ Sorumlu Cerrahı, Kuzey Marmara Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu, birçok başarıya imza atan Sayın Uzm. Dr. Gültekin Hoş aramızda, birazdan çok değerli deneyim ve bilgilerini bizler ile paylaşacak. Kendisine ve ekibine teşrifleri için teşekkür ediyorum. Bugün tamamen sağlıklı olan bir insan yarın organ bağışı bekler konumda olabilir. Unutmamak gerekir ki her bağış yeni bir hayattır.”

KIRKLARELİ

30 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:58
  • GÜNEŞ 08:31
  • ÖĞLE 13:18
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sınırda ilginç olay Kendilerini jandarma diye tanıtıp zorla Türk bayrağı sattılar Bulgarlara zorla Türk bayrağı sattılar
YEREL HABERLER Sınırda ilginç olay Kendilerini jandarma diye tanıtıp ...
Trüf mantarı uzmanı: Türkiye'de, Avrupa'daki kadar ilgi görmüyor
YEREL HABERLER Trüf mantarı uzmanı: Türkiye'de, Avrupa'daki kadar ...
Kırklareli SGK’dan “Sigortalı çalışmak” konusunda açıklama
YEREL HABERLER Kırklareli SGK’dan “Sigortalı çalışmak” konusunda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X