Define avcıları suçüstü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nde sit alanı içerisinde define araması yapan grup suçüstü yakalandı.

Kırklareli’nin Vize İlçesine bağlı Hamidiye Köyü Meleşkoru mevki'inde bulunan 1. Derece Sit Alanı içerisinde jandarma ekiplerinin önleyici kolluk devriyesi faaliyetleri sırasında M.Ç., R.Ş., F.Ç. ve H.E. isimli şahısların ellerinde dedektör ile izinsiz define araştırması yaptıkları esnada suçüstü yakalandılar. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları üzerine olayda kullanılan malzemelere el konularak şüpheli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

KIRKLARELİ 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:58

GÜNEŞ 08:31

ÖĞLE 13:20

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 17:59

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.