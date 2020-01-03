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Uyuşturucu ihbarında 66 litre kaçak içki ele geçirildi

İHA

Kırklareli'de uyuşturucu kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 66 litre kaçak alkollü içki ele geçirdi.

Kırklareli'de uyuşturucu kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 66 litre kaçak alkollü içki ele geçirdi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Pancar köyünde M.K. isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı yaptığı duyumunun üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Adli makamlardan arama izni alınarak şüphelinin adına kayıtlı araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 36 adet birer litrelik şişe, 10 adet üçer litrelik alüminyum folyo içerisinde toplamda 66 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

KIRKLARELİ

03 Ocak 2020 Cuma

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