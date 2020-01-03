Uyuşturucu ihbarında 66 litre kaçak içki ele geçirildi

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Kırklareli'de uyuşturucu kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 66 litre kaçak alkollü içki ele geçirdi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Pancar köyünde M.K. isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı yaptığı duyumunun üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Adli makamlardan arama izni alınarak şüphelinin adına kayıtlı araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 36 adet birer litrelik şişe, 10 adet üçer litrelik alüminyum folyo içerisinde toplamda 66 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

KIRKLARELİ 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:58

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