Kırklareli´nin Demirköy ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

KIRKLARELİ´de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Demirköy ilçesinde tüm okullar, Vize ilçesinde ise taşımalı eğitimin verildiği okullar, bugün için 1 gün ara verildi.
Kırklareli Valiliği´nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 7 Ocak 2020 Salı günü Demirköy ilçesinde tüm okullarımızda ve Vize ilçemizde sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personeller de aynı gün idari izinlidir" denildi.
KIRKLARELİ
07 Ocak 2020 Salı
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