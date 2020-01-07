Kırklareli´nin Demirköy ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

KIRKLARELİ´de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Demirköy ilçesinde tüm okullar, Vize ilçesinde ise taşımalı eğitimin verildiği okullar, bugün için 1 gün ara verildi.

Kırklareli Valiliği´nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 7 Ocak 2020 Salı günü Demirköy ilçesinde tüm okullarımızda ve Vize ilçemizde sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personeller de aynı gün idari izinlidir" denildi.



KIRKLARELİ 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:59

GÜNEŞ 08:31

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:03

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.