Sanayi işletmeleri için son gün 30 Nisan

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Sanayi işletmelerinin 2019 yılı yıllık işletme cetvellerini teslim etmeleri için son tarihin 30 Nisan olduğu açıklandı.

Kırklareli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sanayi siciline kayıtlı işletmelerin 2019 yılı yıllık işletme cetvellerini 30 Nisan tarihinin sonuna kadar teslim etmeleri gerektiği belirtildi. Açıklamada, sanayi işletmelerinin idari para cezasına maruz kalmamak için eDevlet üzerinden “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi”ne girerek yıllık işletme cetvellerini belirtilen süre içinde sistem üzerinden vermesi gerektiği ifade edildi.

İşletme cetvelini belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen işletmelere bin 586 TL idari para cezası uygulanacak.

KIRKLARELİ 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:59

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