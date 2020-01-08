Şampiyona ödül

Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen koşuda kategorisinde şampiyon olan Lüleburgazlı atlet Yaşar Kanbir, ödülünü Lüleburgaz Atletik Spor Kulübü Başkanı Sedat Balaban’ın elinden aldı.

Lüleburgaz’ın başarılı atletlerinden Yaşar Kanbir, Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenen koşuda kategorisinde şampiyon oldu. Kanbir, geçtiğimiz günlerde Atletik Spor Kulübü Başkanı ve başarılı iş adamı Sedat Balaban tarafından ödüllendirildi.

Ödül töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Yaşar Kanbir “Bu ödülü sporun bilimselliğine inanan, sporu ve sporcuyu her platformda destekleyen Sedat Balaban’dan almak ayrı bir heyecan veriyor. Çünkü kendinizi yaptığınız işe daha motive olmuş hissediyorsunuz” dedi.

KIRKLARELİ 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:59

GÜNEŞ 08:31

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:04

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.